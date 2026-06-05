Steam Machine : on a enfin une fenêtre de sortie, mais toujours aucune idée du prix

Valve sort de son silence autour de la Steam Machine et annonce une fenêtre de sortie pour son PC de salon. Bonne nouvelle, nous n'avons a priori plus que quelques mois à attendre. Mauvaise nouvelle, le constructeur ne se risque toujours pas à donner un prix.

C'est la grande inconnue de cette année pour l'industrie du jeu vidéo : la date de sortie de la Steam Machine (accompagnée de son fidèle acolyte : son prix). Au départ prévu pour le début 2026, les plans de Valve ont été légèrement chahutés par l'autre grand paramètre de cette année, à savoir la crise de la RAM. Depuis plusieurs mois, les joueurs qui attendent le PC de pied ferme sont à la recherche du moindre indice pouvant annoncer un lancement prochain.

Il s'agit tantôt d'une apparition dans une base de données, tantôt de la publication de son manuel de bienvenue. Ces dernières semaines, tout semble indiquer que Valve se prépare enfin au grand moment. C'est bel et bien le cas. Ce vendredi 5 juin, l'entreprise a discrètement confirmé dans un billet de blog que la sortie de sa Steam Machine se rapproche à grands pas. Pas assez discrètement cela dit pour que l'information passe inaperçue.

Sur le même sujet — Steam Machine : Valve annonce les performances à atteindre pour que les jeux soient considérés compatibles

La Steam Machine arrive bientôt, très bientôt

“Aujourd'hui, nous élargissons le programme Verified pour inclure la Steam Machine et le Steam Frame, tous deux disponibles cet été.” Voilà donc comment Valve annonce la nouvelle, avant de poursuivre avec de longs paragraphes à propos dudit programme sans jamais revenir sur le sujet — ni, évidemment, celui de son prix. Il faudra donc se contenter de ça, soit un indice relativement maigre pour essayer de deviner une date précise.

Comme nous l'avions expliqué à propos du manuel de bienvenue, il est probable que la Steam Machine soit officiellement lancée courant du mois de juillet, ce qui respecterait ainsi le planning de sortie du Steam Controller. Avec un peu de chance, nous aurons peut-être même droit à une annonce ce soir, à l'occasion de la soirée d'ouverture du Summer Game Fest (bien qu'il vaille mieux ne pas trop compter là-dessus, Valve aimant généralement faire les choses de son côté).