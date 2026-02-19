Le Bloc-notes de Windows 11 devient compatible avec les images

Une mise à jour d'envergure du Bloc-notes de Windows 11 va rendre l'application compatible avec les images, et plus seulement avec du texte.

Qui l'eût cru ? Réputé pour sa simplicité et sa sobriété, permettant de prendre des notes textuelles sans fioritures, le Bloc-notes va bientôt prendre en charge les images dans Windows 11. Dans une récente version accessible aux membres de Windows Insider, on peut voir apparaître une icône d'insertion d'image dans la barre d'outils de l'application lorsque la boîte de dialogue présentant les nouveautés du Bloc-notes s'affiche après une première installation ou après l'application d'une mise à jour.

Le bouton n'est quant à lui pas activé dans le Bloc-notes pour l'instant, mais Microsoft s'est trahi. Windows Latest a obtenu la confirmation que la fonctionnalité est bel et bien en cours de développement. Elle sera progressivement déployée au cours des prochains mois, d'abord sur les canaux Insider, puis sur la version stable de Windows 11.

Le Bloc-notes de Windows 11 occupe le vide laissé par WordPad

En interne, les ingénieurs de Microsoft estiment que l'ajout du support des images au Bloc-notes n'aura que peu d'impact sur les performances de l'application. La fonction sera activée par défaut, mais elle pourra être désactivée manuellement par l'utilisateur dans les Paramètres. Ces dernières années, l'éditeur a beaucoup gâté son Bloc-notes, qui a reçu de nombreuses nouveautés : formatage du texte, correcteur, Copilot, accès aux fichiers récents, retour à la ligne automatique, choix de la police… La plupart d'entre elles peuvent aussi être supprimées via les Paramètres.

Microsoft a mis WordPad au placard il y a un peu plus de deux ans. L'absence de l'éditeur de texte a laissé un vide sur Windows 11, qui est de mieux en mieux compensé par l'évolution du Bloc-notes. Sur smartphone et tablette, on est maintenant habitué aux apps de note très avancées, avec prise en charge des images mais aussi des notes vocales. On est enfin en train d'avoir un équivalent natif pertinent sur PC, même s'il y a encore du travail pour arriver au même niveau.

Pour ceux qui souhaitent conserver un Bloc-notes basique, ce qui peut aussi être considéré comme une force, il suffit de supprimer les nouvelles fonctions. Pour les autres, on va enfin avoir un moyen de s'organiser sur Windows 11 sans avoir à passer par un service tiers.