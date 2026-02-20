Poser une question sur une vidéo YouTube qu’on regarde sur sa TV devient réalité

YouTube annonce tester un nouvel outil d'IA conversationnelle sur téléviseurs. Il va devenir possible de poser des questions sur une vidéo qu'on est en train de visionner.

YouTube fait savoir que des tests de l'outil d'IA conversationnelle sur téléviseurs sont actuellement en cours. Cette fonctionnalité est déjà disponible sur la version web et sur les applications mobiles de la plateforme de streaming vidéo, elle va désormais le devenir sur téléviseur, qu'il s'agisse de l'application des systèmes embarqués de Smart TV, des box et dongle TV, ou des consoles de jeu qui proposent l'app YouTube dans leur catalogue.

Comme sur les autres supports, un bouton va permettre d'invoquer l'assistant IA pour lui poser une question. Vous pouvez par exemple demander “Quels sont les ingrédients de cette recette ?”, “Quelle est l'histoire des paroles de cette chanson ?”, ou une précision sur un événement historique évoqué dans une vidéo, sans jamais quitter cette dernière.

L'app TV YouTube rattrape son retard sur le web et le mobile

Voici la procédure à suivre pour utiliser cette fonctionnalité :

Pendant le visionnage d'une vidéo, sélectionnez le bouton “Poser une question” pour ouvrir l'outil d'IA.

Choisissez parmi les suggestions, ou utilisez le bouton du microphone pour poser des questions à l'aide de votre voix.

Google précise que si votre télécommande possède un bouton microphone, vous pouvez également l'utiliser pour activer l'outil d'IA conversationnelle. Les réponses sont générées par de grands modèles de langage (LLM), qui exploitent les informations de YouTube et du web. Comme d'habitude avec l'IA, la firme rappelle que les réponses obtenues ne doivent jamais être considérées comme des conseils médicaux, juridiques, financiers ou professionnels.

“L'outil d'IA conversationnelle de YouTube offre une expérience différente de celle des applications Gemini, bien que les deux soient basées sur les modèles de langage Gemini”, ajoute Google. Il peut aussi recommander des contenus connexes.

Pour ses débuts, cette fonction est uniquement déployée auprès d'un petit groupe d'utilisateurs. Google doit s'assurer que tout marche comme prévu avant de la rendre disponible à plus de monde. Espérons que d'ici là, elle sera devenue accessible en français. Que ce soit sur TV, sur le web ou sur mobile, elle est pour l'instant réservée aux comptes en anglais, en hindi, en espagnol, en portugais et en coréen dans certaines régions pour les utilisateurs âgés de plus de 18 ans.