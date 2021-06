Le Prime Day Amazon casse le prix du OnePlus Nord

Smartphone de milieu de gamme et compatible avec la technologie 5G, le OnePlus Nord fait l'objet d'une belle baisse de prix à l'occasion des bons plans du Prime Day Amazon 2021. Une offre valable uniquement pour les membres Prime et qui se termine dans 1 jour.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CETTE OFFRE PRIME DAY

Voilà un autre smartphone correct pour sa gamme en fonction du prix affiché dans le cadre du Prime Day. Le OnePlus Nord est mis en vente à 309 euros et pour ce tarif-là, vous avez droit à la version 8 Go de RAM et 128 Go de stockage mémoire. Pour tout savoir à son sujet (ses points forts et ses points faibles) avant de l'acheter, nous vous en parlons en détails dans notre test et avis OnePlus Nord.

Ce smartphone ne vous convient pas et votre budget s'étend au maximum jusque 300 euros, alors peut-être que le Poco X3 Pro au prix de 199.99 euros ou le Xiaomi Redmi Note 10 Pro à 237.99 euros pourrait convenir.

Enfin, si vous avez les moyens de mettre une plus grosse somme d'argent (jusque 500 euros), il est possible de vous offrir un smartphone haut de gamme à un prix attractif : le OnePlus 8T à 450 euros, toujours dans le cadre du Prime Day.