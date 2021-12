One Piece Tome 100 : où acheter les éditions originale et Collector au meilleur prix ?

Le tome 100 de One Piece est enfin disponible depuis le 8 décembre 2021 et s'accompagne d'une édition Collector aussi convoitée que le trésor lui-même. Comme on pouvait s'y attendre, cette édition limitée du manga shōnen est aussi difficile à trouver qu'une PS5.

Pour son centième tome, One Piece fait fort et confirme son statut de manga le plus vendu en France. Glénat, son éditeur français a anticipé l'ampleur du phénomène en imprimant pas moins de 250 000 exemplaires pour le lancement du tome 100. Dont la fameuse édition Collector en similicuir brun qui est aussi convoitée que le mystérieux trésor One Piece qui fera d'ailleurs l'objet d'une adaptation live-action sur Netflix.

Où acheter One Piece Tome 100 Collector et à quel prix ?

Comme on pouvait s'y attendre, l'édition Collector du tome 100 de One Piece s'est épuisée à la vitesse éclair. Cette rupture est observable depuis la période de précommandes. À l'instar de la PS5, le ventes se sont organisées par vagues très furtives. Bien chanceux sont ceux qui ont pu mettre la main sur cette édition très limitée.

Le One Piece Tome 100 dans son édition Collector est proposé au prix conseillé de 10,75 €. À l'heure où ces lignes sont écrites, il n'est disponible chez aucun marchand accrédité comme Amazon, la Fnac, LeClerc ou encore Chapitre.com. Vous pouvez accéder aux pages de cette édition sur les différents sites via les liens ci-dessous, en espérant que vous tombiez sur une vague de restock.

Mais si vous recherchez désespérément ce Collector de One Piece, votre seule chance de mettre la main dessus relativement vite est de vous rabattre sur les revendeurs du marché secondaire. Et qui dit marché secondaire dit spéculations. Le manga broché en similicuir au coloris brun a vu son prix grimper à plus de 100 €.

On le retrouve par exemple à 145 € chez un vendeur d'Amazon Marketplace à l'heure où ces lignes sont écrites. Sur eBay, le prix vole jusqu'à 280 € pour un pack constitué des trois dernières éditions Collector (Tome 98, 99 et 100).

One Piece Tome 100 – édition originale : où l'acheter au meilleur prix ?

Si vous ne voulez pas vous lancer dans une quête compliquée de l'édition Collector de One Piece : Tome 100, la version originale est bien plus facile à trouver. Elle est disponible sur quasiment toutes les boutiques en ligne partenaires au prix conseillé de 6,90 €. Vous le trouverez à ce tarif chez Amazon, la Fnac, Micromania, Cultura, ou encore LeClerc. L'édition numérique est à 4,99 €.