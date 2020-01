One Piece : Netflix prépare une série en live action adaptée du manga

One Piece va avoir droit à sa propre série en live action sur Netflix. Le service de streaming travaille en effet sur une adaptation en 10 épisodes du célèbre manga depuis 2017. Découvrez les premières informations disponibles sur le projet.

Ce 29 janvier 2020, Netflix a annoncé la production d’une série en live action adaptée de One Piece sur son compte Twitter. Pour rappel, le projet a d’abord été mentionné en 2017 sur la toile. Á l’époque, le nom de Netflix n’avait pas été mentionné. Néanmoins, quelques mois plus tard, un encart dédié à la série One Piece est apparu, visiblement par erreur, dans le catalogue Netflix. L’annonce d’aujourd’hui n’est donc pas une surprise.

Le créateur de One Piece collabore avec Netflix

Dans un tweet, Netflix confirme l’implication de Eiichiro Oda, créateur du manga, dans le projet. « Je sais que j’ai annoncé la production de ce film en 2017, mais ces choses prennent du temps! Les préparatifs progressent lentement dans les coulisses, et il semble que je puisse enfin faire la grande annonce » explique Eiichiro Oda dans un communiqué relayé par Netflix.

« Netflix, le premier service de divertissement en streaming au monde, nous apportera son formidable soutien ! C’est tellement encourageant !! Jusqu’où l’histoire progressera-t-elle au cours des 10 épisodes de la saison 1? Qui sera au casting !? Veuillez patienter un peu plus longtemps et restez à l’écoute !! » promet le célèbre mangaka.

Aux dernières nouvelles, la série One Piece est produite en collaboration avec Tomorrow Studio et Shueisha, la maison d’édition japonaise du manga. Steven Maeda (The X-Files, Lost) sera en charge de la production. Au scénario, on trouvera notamment Matt Owens (Luke Cage, Agents of SHIELD). Pour l’heure, on ignore quand la série sera disponible dans le catalogue Netflix. Fans du manga, qu’attendez-vous de la série ? On attend votre avis dans les commentaires.