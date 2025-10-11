Sony voudrait sortir la PS6 en 2027, tant pis pour la PS5 Pro

Déjà ? La génération PS5 semble n'avoir quasiment pas vécu, que Sony prévoirait de sortir sa PS6 dès 2027.

Mark Cerny, l'ingénieur en charge de la conception de la PlayStation, et Jack Huynh, vice-président d'AMD, ont récemment pris la parole pour évoquer les premiers détails techniques et les technologies que l'on peut attendre dans la PS6. Mais pour l'instant, Sony n'a pas communiqué de fenêtre de sortie. Les constructeurs prennent toujours leur temps pour annoncer la disponibilité de leurs futurs produits, afin de ne pas cannibaliser les ventes des appareils déjà disponibles.

D'après le leaker KeplerL2, très réputé et qui a déjà vu juste sur de nombreux sujets, Sony vise une sortie de la PS6 pour 2027. Sur le forum NeoGAF, il explique que 2027 n'est pas une option parmi d'autres pour le fabricant, mais un objectif à atteindre. “Ce n’est pas seulement sur la table, c’est le plan, à moins qu’il y ait des retards imprévus”, fait-il savoir.

La génération PS5 n'a pas marqué les esprits

En soi, voir la PS6 sortir sept ans après la PS5 n'a rien d'étonnant. Cela respecterait le rythme de génération habituel. Mais il se murmurait que Sony pourrait changer ses habitudes pour la PS6, la génération actuelle ayant connu des difficultés au démarrage avec l'épidémie de COVID-19. Voir une PS6 arriver seulement trois ans après une PS5 Pro au prix très élevé suscitait aussi des doutes. La PS6 est censée être plus performante et moins chère que la PS5 Pro. Sony pourrait s'attirer les foudres de ceux qui ont acheté une PS5 Pro en commercialisant si rapidement une PS6 au rapport qualité-prix bien plus intéressant.

On peut aussi penser qu'il est encore tôt pour penser à la PS6 alors que peu de jeux first-party particulièrement notables sont sortis sur PS5. Les joueurs propriétaires de la console désespèrent de voir débarquer des titres marquants. Wolverine, Intergalactic The Heretic Prophet et Saros peuvent relever le niveau dans les prochains mois, alors que GTA 6 s'annonce comme le grand incontournable de cette génération. La PS6 de salon devrait être accompagnée d'une console PlayStation portable capable de faire tourner les jeux en local.