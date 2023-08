Deux semaines avant la prochaine keynote d'Apple, Cdiscount propose à ses clients de s'offrir les AirPods 2 à un bon prix. Les écouteurs de la marque à la Pomme sont en effet vendus à 99 euros.

Alors que la keynote de rentrée d'Apple aura lieu le 12 septembre 2023, Cdiscount en profite pour vous suggérer les AirPods 2 à moins de 100 euros.

Au cours d'une offre à durée indéterminée, les écouteurs sans fil d'Apple avec boîtier de charge sont vendus au prix exact de 99 euros au lieu de 125 euros ; soit 25 euros moins cher par rapport au tarif constaté sur d'autres sites marchands français. Pour information, la livraison du produit est gratuite si le retrait des écouteurs se fait en point relais.

Les AirPods 2 peuvent être considérés comme une alternative aux AirPods Pro ou aux AirPods 3. Concernant leurs caractéristiques principales, les écouteurs Apple embarquent une autonomie de 5 heures en écoute et de 3 heures en conversation. L'autonomie peut atteindre une journée complète grâce au boîtier de charge filaire fourni. Les Apple AirPods 2 compatibles avec l'assistant intelligent Siri disposent de la technologie sans fil Bluetooth et de la puce H1. Enfin, les accessoires mesurent 16,5 x 18 x 40,5 mm et affichent un poids léger de 4 grammes chacun.