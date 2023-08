Les derniers écouteurs de la marque Sony font l'objet d'un bon plan à saisir sur la version espagnole du site Amazon. La paire d'écouteurs WF-1000XM5 de la firme japonaise bénéficie en effet de plus de 50 euros de réduction par rapport à son prix conseillé.

Après le casque Sony WH-1000XM5 à prix réduit, c'est au tour des écouteurs WF-1000XM5 du constructeur nippon d'être en promotion chez Amazon Espagne.

Dans le cadre d'une vente flash à durée indéterminée, la paire d'écouteurs disponible en deux coloris au choix est au tarif de 263,49 euros au lieu de 319,99 euros ; ce qui fait une remise immédiate de plus de 50 euros de la part du site e-commerce. Pour information, le prix indiqué inclut 4,65 euros de frais de port pour une livraison du produit en France.

Sortis au tout début du mois d'août 2023, les successeurs des WF-1000XM4 ont la particularité d'être équipés d'un processeur V2 pour une meilleure réduction de bruit et de la fonction “Spotify Tap”. Concernant l'autonomie, les écouteurs Sony WF-1000XM5 disposent d'une utilisation pouvant aller jusqu'à 24 heures avec le boitier de recharge.

Compatibles avec la recharge sans fil et rapide, les accessoires bénéficient d'une heure d'écoute après seulement 3 minutes de charge. On retrouve enfin la technologie sans fil Bluetooth 5.3 et la compatibilité avec les assistants vocaux Alexa, Google Assistant et Siri. Pour en savoir davantage sur les écouteurs, vous pouvez jeter un oeil à notre article lié au test des Sony WF-1000XM5.