Très bon deal à saisir sur la version espagnole du site Amazon ! De l'autre côté des Pyrénées, le géant du commerce en ligne vous propose d'avoir l'excellent casque Bluetooth Sony WH-1000XM5 à moins de 290 euros.

C'est dans le cadre d'une offre à durée indéterminée qu'Amazon Espagne vous permet d'avoir un excellent casque Bluetooth de la marque Sony à un prix très attractif.

En effet, le Sony WH-1000XM5 disponible dans un coloris noir est vendu à exactement 282,77 euros. Pour information, le prix est obtenu après avoir ajouté le produit dans le panier et des frais de port à hauteur de 5,58 euros sont appliqués dans le cas d'une livraison en France. Au total, le casque Sony WH-1000XM5 est à 288,35 euros.

Sorti il y a plus d'un an, le Sony WH-1000XM5 est un casque qui possède l'une des meilleures réductions de bruit du marché grâce à la présence de quatre microphones sur chaque oreillette. Compatible avec les assistants vocaux et la technologie sans fil Bluetooth 5.2, l'appareil embarque une autonomie maximale estimée à 40 heures par l'intermédiaire de sa batterie en Lithium-ion rechargeable. Avec la charge rapide, un temps de chargement de 3 minutes suffit d'avoir une autonomie supplémentaire de 60 minutes. Pour terminer, le casque est livré avec un étui de transport pliable, un câble jack 1.2 m et un câble USB.