Crunchyroll met fin à son abonnement gratuit, il va falloir payer pour regarder vos anime préférés

Crunchyroll, la plateforme de streaming n°1 en ce qui concerne les animes, vient d'annoncer une très mauvaise nouvelle à ses utilisateurs. Le service permettait jusqu'à maintenant de visionner une sélection de contenues gratuitement en échange de quelques publicités. Ce ne sera plus le cas à partir du 1er janvier 2026.

On n'arrête plus l'enshittification des services de streaming. On pointe souvent du doigt les géants mainstream en leur reprochant toute sorte de pratiques commerciales douteuses dont ils ont le secret. Mais ce serait oublier les plateformes plus spécialisées et pourtant tout aussi populaires. C'est notamment le cas de Crunchyroll, la référence en matière de streaming d'anime. L'année dernière, la plateforme avait déjà appliqué une hausse des prix conséquente.

Nombre d'utilisateurs s'étaient alors tourné vers la formule gratuite. Certes, il fallait bien accepter quelques concessions pour épargner son portefeuille. Impossible par exemple d'accéder à la totalité des contenus de la plateforme, seule une petite sélection étant disponible. Bien sûr, il fallait également visionner quelques publicités, puisqu'après tout, il fallait bien rentabiliser la chose. Mais au moins, pour peu que son anime préféré fasse partie de la liste, il s'agissait d'un compromis intéressant pour beaucoup.

Sur le même sujet – Le blocage des sites de streaming pirates change de forme, mais est-ce vraiment la solution idéale ?

C'en est fini de la formule gratuite avec publicités de Crunchyroll

Mais cette époque fait désormais partie du passé. Crunchyroll a en effet commencé à prévenir ses utilisateurs que sa formule gratuite sera bientôt indisponible. Le 31 décembre prochain, la plateforme cessera de la proposer aux nouveaux venus, qui devront alors choisir entre les abonnements Fan (5,99 €/mois) et Mega Fan (7,99 €/mois ou 79,99 €/an). Bien entendu, ce faisant, ces derniers auront accès à la totalité du catalogue.

Ce qui reste malgré tout un maigre lot de consolation pour ceux qui profitaient jusqu'à maintenant de la formule gratuite, surtout après la hausse des prix l'année dernière. Crunchyroll étant le leader incontesté de sa niche, il va devenir très compliqué de trouver une alternative gratuite — du moins, une alternative légale. Un issue finalement très prévisible compte tenu des tendances actuelles du marché, mais qui n'en reste pas moins très désagréable pour les utilisateurs.