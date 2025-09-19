Avec ses nouvelles Watch GT 6, d’un design toujours aussi léché, Huawei apporte de vraies améliorations qui devraient plaire aux amateurs de sport et surtout de cyclisme. Le tout dans un format compact, résistant et pour un prix raisonnable.

Avec la sixième itération de son élégante série Watch GT, Huawei promet des nouveautés vraiment intéressantes à tous ceux qui ne peuvent plus se passer d’une montre connectée au poignet. À côté d’un modèle GT 6 Pro qui se distingue par un design ultra premium et la plus haute autonomie du secteur, les GT 6 classiques ne manquent pas pour autant d’attraits. Déclinées en deux versions de 41 et 46 mm, elles profitent comme leur grande sœur d’une haute luminosité, de fonctions originales, d’améliorations notables et d’une excellente endurance… le tout pour un prix qui reste modéré.

Nous avons choisi de tester le modèle 41 mm qui séduira celles et ceux qui préfèrent porter une montre de dimensions discrètes. L’avantage sur ce modèle c’est qu’il existe en version classique noire, unisexe, mais aussi en version chic avec un cadran or et un bracelet milanais. Il y en a donc pour tous les goûts ! Malgré sa petite taille, cette Watch GT6 41 mm offre la richesse fonctionnelle d’une grande… ou presque. Face au modèle GT Pro, il ne lui manque guère que l’ECG. En revanche, les modes enrichis dédiés au vélo et au ski sont disponibles et elle profite des principales améliorations liées au GPS, à la mesure de la fréquence cardiaque et à la batterie. La Watch GT 6 de Huawei mérite-t-elle le détour et dispose-t-elle des atouts pour convaincre les plus sportifs ? Voici notre avis sur la question.

Prix et disponibilité

Les nouvelles Watch GT 6 de Huawei sont disponibles dès ce 19 septembre sur le site de la marque et dans son magasin parisien ainsi que sur Amazon. Elles devraient également être rapidement proposées en précommande chez Darty-Fnac et chez Boulanger pour une livraison le 29 septembre. De multiples versions et types de bracelets sont proposés avec un prix de démarrage sous la barre des 250 euros et qui atteint presque 500 euros pour le modèle Pro équipé d’un bracelet en titanium.

Le modèle 41 mm, avec son petit format et un design moins luxueux que la GT 6 Pro (et d’une manière générale que la Watch tout court, le haut de gamme de Huawei), séduit par son excellent rapport qualité-prix. C’est une valeur sûre chez Huawei qui, cette année, propose sa gamme 41 mm dans une fourchette de prix plus basse que d’ordinaire, soit de 249,99 à 269,99 euros. L’année dernière, la Huawei Watch GT 5 41 mm coûtait 369,99 euros dans sa version la plus coûteuse. Les adeptes de la marque apprécieront cet effort.

Que vos attentes soient tournées vers le lifestyle ou vers le sport, le vaste éventail de montres commercialisées par Huawei vous permettra de trouver le bon modèle pour vos usages principaux. L’avantage est qu’il ne faut pas de plus que quelques secondes pour changer de bracelet grâce à un système de fixation parfaitement étudié. Alors, autant choisir un bracelet en cuir ou métal pour la ville puisqu’il sera toujours possible d’ajouter à votre achat un bracelet supplémentaire en fluoroélastomère pour faire du sport. D'ailleurs, du 19 septembre au 2 novembre 2025, pour tout achat d’une Huawei Watch GT 6 sur le

Huawei Store, une offre de lancement inclut un second bracelet, une paire de FreeBuds 6i, 3 mois d’abonnement à HUAWEI Santé+ ainsi que 2 mois d’abonnement à Komoot.

Voici la liste des modèles commercialisés :

Huawei Watch GT 6 41 mm bracelet en élastomère (noir ou violet) : 249,99 euros Huawei Watch GT 6 41 mm bracelet en cuir blanc composite :249,99 euros Huawei Watch GT 6 41 mm bracelet tissé/cuir brun : 269,99 euros Huawei Watch GT 6 41 mm bracelet milanais or : 269,99 euros Huawei Watch GT 6 46 mm bracelet en élastomère (noir) : 249,99 euros Huawei Watch GT 6 46 mm bracelet en cuir (gris) : 249,99 euros Huawei Watch GT 6 46 mm bracelet tissé (vert) : 269,99 euros

Ceux qui ont pris la peine d’activer le coupon de réduction disponible sur le site du constructeur, lors de la préannonce des Watch GT 6 le 9 septembre dernier, peuvent profiter de 10% de remise sur ces tarifs. Pour notre test, nous avons reçu le modèle avec un bracelet violet en fluoroélastomère, une sorte de caoutchouc très souple, parfait pour le sport, y compris les activités nautiques.

Quel que soit votre choix, les montres sont toutes livrées avec un socle de chargement sans-fil à brancher sur le port USB-A d’un chargeur ou d’un ordinateur.

Fiche technique de la Huawei Watch GT 6 41 / 46 mm

Watch GT 6 (41 mm) Watch GT 6 (46mm) Dimensions 41,3 x 41,3 x 9,99 mm 46 x 46 x 11 mm Poids 38 grammes (hors bracelet) 51 grammes (hors bracelet) Écran 1,32 pouce AMOLED 1,47 pouce AMOLED Définition 466 x 466 points 466 x 466 points Résolution 352 ppp 317 ppp Système Harmony OS 6.0 Harmony OS 6.0 Capteurs Accéléromètre, gyroscope, capteur géomagnétique, capteur de lumière ambiante, baromètre, capteur optique de fréquence cardiaque, capteur de température cutanée, oxymètre (capteur de saturation en oxygène du sang ou SpO2). Accéléromètre, gyroscope, capteur géomagnétique, capteur de lumière ambiante, baromètre, capteur optique de fréquence cardiaque, capteur de température cutanée, oxymètre (capteur de saturation en oxygène du sang ou SpO2). GPS Double bande à 6 systèmes Double bande à 6 systèmes Batterie 540 mAh 867 mAh Autonomie annoncée 14 jours 21 jours Recharge sans fil Oui Oui Connectivité Bluetooth 6.0 – NFC Bluetooth 6.0 – NFC Compatibilité Android 8.0, iOS 13.0 ou version ultérieure Android 8.0, iOS 13.0 ou version ultérieure Étanchéité IP69 (5 ATM) IP69 (5 ATM) Audio Microphone et haut-parleur Microphone et haut-parleur Matériaux châssis en acier inoxydable, dos en composite polymère, écran en verre châssis en acier inoxydable, dos en composite polymère, écran en verre Bracelets fluoroélastomère, cuir, tissu, milanais (41mm) fluoroélastomère, cuir, tissu, milanais (41mm)

Les deux versions 41 et 46 mm offrent exactement les mêmes fonctionnalités. Seules diffèrent la taille de l’écran ainsi que sa résolution, les dimensions/poids du boîtier et la capacité de la batterie.

UNE CONCEPTION ÉLÉGANTE ET FONCTIONNELLE

Dans leur version 41 mm, les montres GT évoluent peu au fil des années, conservant un écran de taille identique (1,32 pouce) et, sur le côté, une couronne rotative ainsi qu’un bouton de raccourcis programmable. Ce qui distingue la GT 6 d’une GT 5 ou GT 4 est essentiellement le design d’attache du bracelet au cadran, cette année en forme de boucle. Sur le cerclage autour du cadran tout en rondeur, on relève comme toujours des index, assez peu visibles certes, mais qui rappellent les modèles traditionnels de l’horlogerie.

La conception est irréprochable, avec un châssis en acier inoxydable brillant qui résiste à l’usure du temps (nous avons pu le constater sur d’anciens modèles). Contrairement au modèle Pro, le dos n’est pas en céramique (seulement en plastique) et le verre du cadran n’est pas un verre saphir. Il n’empêche que, visuellement, l’élégance est au rendez-vous et nous n’avons relevé aucune rayure pendant ces quelques jours de test.

Grâce à la légèreté de la montre (elle ne prend que 3 grammes et moins de 0.5 mm d’épaisseur), son port est très agréable. La sensation est renforcée par le fin bracelet en fluoroélastomère, très souple. Les capteurs au dos ressortent peu et ne constituent donc pas une gêne. Cette version de bracelet 18 mm standard peut facilement être remplacée par un modèle de texture et couleur différentes : un bon point pour la personnalisation. Pour l’échange, il suffit de presser un bouton, à proximité du dos de la montre.

Répondant à la norme IP69 (une des plus hautes à l’heure actuelle), la Watch GT 6 permet de monitorer ses séances de nage en eau libre ou piscine, à l’exception de la plongée. Il faudra juste penser à rincer la montre à l’eau claire, puis à évacuer les gouttes d’eau résiduelles en faisant appel à la fonction de drainage. La montre vibre alors quelques secondes pour favoriser l’évacuation.

Un écran petit, mais très lumineux

Les grands sportifs pourraient bien préférer l’écran plus confortable de la GT 6 46 mm. Il faut cependant reconnaître que celui de la version 41 mm, malgré sa limitation à 1,32 pouce, reste parfaitement lisible en toutes circonstances. De technologie Amoled, il bénéficie d’une haute résolution et surtout d’une luminosité qui peut atteindre 3000 nits, à l’instar des montres les plus haut de gamme du marché. C’est vraiment appréciable pour les sports d’extérieur en cas de forte luminosité.

En renfort de la navigation tactile, toujours aussi performante et réactive, la couronne rotative permet de passer rapidement en revue, les écrans, les modes, les fonctions ou les paramètres. Le bouton juste en dessous donne accès rapidement d’une pression ou deux aux fonctions clés auxquelles on fait le plus souvent appel. La petite surface de l’écran n’est donc pas une gêne en soi, sauf quand il s’agit de répondre à un message à l’aide du clavier Azerty virtuel !

De nombreux réglages sont mis à disposition de l’utilisateur – luminosité automatique, modes sommeil et ne pas déranger, cadrans de veille (Always On), notamment. Certains favorisent l’autonomie de la montre. D’autres, comme le mode Always On, sont au contraire gourmands en énergie. C’est également le cas de certains cadrans de montre mis à disposition (gratuits ou payants), destinés à personnaliser la montre. Certains peuvent réduire sensiblement l’autonomie. Huawei prend la peine d’indiquer leur niveau de consommation au moment de la sélection, ce qui évite les mauvaises surprises.

Watch GT 6 : toujours plus précise et sportive

Reconnues pour leurs performances dans le suivi d’activités sportives grâce notamment à leurs nombreux capteurs, les Watch GT 6 placent cette année la barre un peu plus haut, notamment en cyclisme et ski. Ce n’est pas nouveau, les montres de Huawei peuvent être connectées à des dispositifs externes comme des ceintures cardio pour la course ou des capteurs de vitesse ou de puissance fixés au pédalier du vélo. Cela permet d’obtenir des données supplémentaires indispensables aux grands sportifs. Mais pour la première fois avec une montre, il est possible d’accéder à la puissance de pédalage (en watts) sans qu’il soit nécessaire de faire appel à un équipement tiers.

Il suffit d’indiquer quelques informations (âge et poids du cycliste, poids et type de vélo) pour obtenir en temps réel une multitude de données qui s’afficheront sur la montre et surtout sur le smartphone à fixer sur le guidon. Vitesse, puissance en watts/h, inclinaison de la pente… la GT 6 se transforme en un véritable ordinateur de bord pour que le cycliste puisse suivre toutes ses constantes en temps réel et obtenir en fin de parcours un résumé complet. Pour le cyclisme en haute altitude, la montre se charge même d’alerter sur les risques liés à la raréfaction de l’air.

En ski, la montre peut désormais analyser jusqu’à 100 descentes contre 10 auparavant, avec des données relevées comme la vitesse moyenne et maximale, la distance parcourue, le temps passé sur les pistes et, bien sûr, la fréquence cardiaque. De ce point de vue, Huawei intègre des capteurs reconnus comme fiables et ils ont, ici, encore été améliorés. Sur un vélo d’intérieur doté d’un ordinateur de bord, nous avons pu comparer les résultats et vérifier leur similarité. Ces améliorations continuent par la même occasion à offrir des données de santé plus justes, y compris au niveau de l’analyse du sommeil. Les modes qui permettent de suivre son niveau de stress ou de bien-être, plus développés que jamais dans cette nouvelle itération de la montre, en bénéficient aussi. Enfin, la détection de chute, primordiale dans ces sports, s’améliore, à l’aide de nouveaux algorithmes.

Huawei couvre des dizaines d’activités sportives dont de nombreuses en extérieur comme la course et le trail. Le GPS double fréquence à 6 systèmes (GPS, GLONASS Galileo, Beidou, QZSS et Navic) a lui aussi été boosté permettant d’obtenir des tracés au plus proche de la réalité. Y compris en ville, dans les lieux où la densité et la hauteur des immeubles nuisent habituellement à la précision. L’occasion d’améliorer encore la fiabilité des données en course, trail ou cyclisme.

Ceux qui souhaitent aller plus loin dans le domaine du sport ou souhaitent améliorer leur sommeil, et leur santé d’une façon générale, ont la possibilité de souscrire à Santé+, un programme de coaching payant, toujours facturé 7,99 euros par mois ou 59,99 euros par an.

Harmony OS 6 : une interface améliorée

Avec cette nouvelle édition, l’OS de Huawei passe à Harmony 6.0 dont l’un des points forts reste sa compatibilité avec les smartphones EMUI (ceux de Huawei), Android et iOS. La navigation dans les menus s’avère toujours aussi performante, avec des améliorations par petites touches (intitulés modifiés, fonctions plus accessibles). Harmony OS 6.0 apporte de surcroît une personnalisation plus poussée et une expérience visuelle améliorée dans certains modes sportifs comme le golf ou le trail.

Le système se veut aussi ouvert et peu contraignant que possible, avec la possibilité – comme nous l’avons mentionné plus haut – de connecter des équipements externes en Bluetooth à la montre. Grâce à un partenariat avec Komoot (une appli payante), il est aussi possible d’importer des tracés et, cette année, encore plus facilement qu’auparavant.

Mais cette ouverture reste essentiellement centrée sur les domaines du sport et de la santé, avec une application Huawei Santé toujours aussi conviviale et riche de possibilités. Pour le reste, les Watch GT 6 sont limitées en termes de fonctions de communication. Il est certes possible de gérer ses appels téléphoniques depuis la montre grâce aux micro et haut-parleur intégrés, et même de répondre à certains messages (SMS, WhatsApp, par exemple), par des réponses rapides ou même par des réponses plus complètes à l’aide du clavier virtuel. On aurait souhaité la possibilité d’apporter des réponses vocales, mais ce n’est toujours pas possible, cette fonction restant a priori réservée aux mobiles sous EMUI.

Autre point négatif, la montre se contente toujours d’afficher les SMS envoyés avec le service RCS ou les iMessage sans possibilité d’y répondre, même par des messages préenregistrés. Enfin, le magasin d’applications manque également d’acteurs majeurs présents dans ceux de Google et d’Apple. Avec Harmony, Huawei tente d’apporter un maximum de fonctions comme le guidage géolocalisé sur la montre à l’aide de Petal Maps. Mais les amateurs de montres Wear OS ou Watch OS resteront sans doute sur leur faim.

L'autonomie grimpe encore

Grâce à l’intégration de Silicium dans ses nouvelles batteries, Huawei augmente de façon importante la capacité de ces dernières sans pour autant impacter leur taille. Le bénéfice pour l’utilisateur est vraiment notable puisque les GT 6 grappillent plusieurs jours d’autonomie supplémentaires. Huawei annonce pour le modèle 41 mm jusqu’à 14 jours d’autonomie en usage modéré ou jusqu’à 8 en usage standard et ne se montre pas présomptueux. Nous avons atteint, en pratique, presque 9 jours avec un suivi d’activité assez intense (avec géolocalisation et réception de nombreuses notifications). Il est vrai que nous n’avions pas activé de cadran de veille ni choisi de cadran trop gourmand en ressources pour préserver l’endurance. Ces résultats restent néanmoins très supérieurs à ceux mesurés chez la concurrence.

La recharge s’avère plus rapide qu’auparavant malgré la capacité de la batterie en augmentation (elle est passée de 323 à 540 mAh). Comptez un peu moins d’une heure pour une charge complète, soit précisément 56 min pour passer de 2 à 100 % lors de nos tests réalisés avec un chargeur Huawei. Le constructeur annonce 1h25, mais sans doute dans des conditions différentes, en rechargeant via le port USB d’un ordinateur, par exemple. Cela reste quoi qu’il en soit très rapide pour obtenir une dizaine de jours d’autonomie. Cela signifie aussi qu’en une poignée de minutes de charge, vous repartez tranquillement pour 2 jours loin de toute prise.