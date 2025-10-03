Grosse baisse de prix sur la Huawei Watch GT 5 Pro, avec des écouteurs gratuits en bonus

La Huawei Watch GT 5 Pro est une montre connectée haut de gamme, à la fois élégante et bourrée de fonctionnalités. Elle voit son prix chuter drastiquement sur le site officiel de la marque, avec des cadeaux offerts en bonus.

Huawei Watch GT 5 Pro

Les montres connectées de Huawei, et particulièrement celles de la série GT, sont réputées pour leur design soigné. L& Huawei Watch GT 5 Pro ne déroge pas à la règle. C’est un modèle haut de gamme, avec de belles finitions une une pléthore de fonctionnalités pour le suivi de la santé et le tracking sportif.

La Huawei Watch GT 5 Pro est disponible à un prix très intéressant en ce moment, grâce à une promotion généreuse à découvrir sur le site de la marque. D’abord, la version 46 mm avec un bracelet en cuir noir est affichée à 349,99 € au lieu de 379,99 €. Et ensuite, Huawei propose une réduction supplémentaire de 10% avec le code promo A10HWD. La montre vous revient ainsi à 314,99 € au lieu de 379,99 €, soit une réduction totale de près de 20%.

Une seconde version avec bracelet en titane gris, toujours en 46 mm est proposée à 422,99 € au lieu de 499,99 € avec le code A10HWD. Vous économisez presque 80 €.

Des écouteurs et un bracelet offerts

Pour l’achat du GT 5 Pro, Huawei vous offre également les écouteurs Freebuds SE3 et le bracelet Easy Fit 2, d’une valeur de 40 € chacun. Les deux produits s’ajoutent automatiquement au panier.

En ce qui concerne ses caractéristiques, la Huawei Watch GT 5 Pro est une montre connectée haut de gamme au design circulaire classique avec un boîtier en alliage de titane. Sur la tranche, on retrouve deux boutons dont une couronne rotative à retour haptique, accompagné d’un bouton plat.

Pour ce qui est des fonctionnalités, la montre tourne sous Harmony OS, le système maison qui dispose de nombreuses applications, y compris l’appli Huawei Health qui vous permettra de suivre de nombreux indicateurs : fréquence cardiaque, ECG, saturation en oxygène du sang, suivi de sommeil, etc.

Le suivi sportif prend en charge une centaine d’activités, y compris le golf, plongée en apnée et trail running. Notez que la montre embarque un GPS pour le suivi des parcours. La Huawei Watch GT 5 Pro est compatible avec les smartphones Android et iOS et offre jusqu’à 14 jours d’autonome.


