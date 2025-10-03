Grosse baisse de prix sur la Huawei Watch GT 5 Pro, avec des écouteurs gratuits en bonus

La Huawei Watch GT 5 Pro est une montre connectée haut de gamme, à la fois élégante et bourrée de fonctionnalités. Elle voit son prix chuter drastiquement sur le site officiel de la marque, avec des cadeaux offerts en bonus.

Les montres connectées de Huawei, et particulièrement celles de la série GT, sont réputées pour leur design soigné. L& Huawei Watch GT 5 Pro ne déroge pas à la règle. C’est un modèle haut de gamme, avec de belles finitions une une pléthore de fonctionnalités pour le suivi de la santé et le tracking sportif.

La Huawei Watch GT 5 Pro est disponible à un prix très intéressant en ce moment, grâce à une promotion généreuse à découvrir sur le site de la marque. D’abord, la version 46 mm avec un bracelet en cuir noir est affichée à 349,99 € au lieu de 379,99 €. Et ensuite, Huawei propose une réduction supplémentaire de 10% avec le code promo A10HWD. La montre vous revient ainsi à 314,99 € au lieu de 379,99 €, soit une réduction totale de près de 20%.

Une seconde version avec bracelet en titane gris, toujours en 46 mm est proposée à 422,99 € au lieu de 499,99 € avec le code A10HWD. Vous économisez presque 80 €.

Des écouteurs et un bracelet offerts

Pour l’achat du GT 5 Pro, Huawei vous offre également les écouteurs Freebuds SE3 et le bracelet Easy Fit 2, d’une valeur de 40 € chacun. Les deux produits s’ajoutent automatiquement au panier.

En ce qui concerne ses caractéristiques, la Huawei Watch GT 5 Pro est une montre connectée haut de gamme au design circulaire classique avec un boîtier en alliage de titane. Sur la tranche, on retrouve deux boutons dont une couronne rotative à retour haptique, accompagné d’un bouton plat.

Pour ce qui est des fonctionnalités, la montre tourne sous Harmony OS, le système maison qui dispose de nombreuses applications, y compris l’appli Huawei Health qui vous permettra de suivre de nombreux indicateurs : fréquence cardiaque, ECG, saturation en oxygène du sang, suivi de sommeil, etc.

Le suivi sportif prend en charge une centaine d’activités, y compris le golf, plongée en apnée et trail running. Notez que la montre embarque un GPS pour le suivi des parcours. La Huawei Watch GT 5 Pro est compatible avec les smartphones Android et iOS et offre jusqu’à 14 jours d’autonome.