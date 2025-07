Huawei Watch Fit 4 Pro : à peine lancée, elle est déjà en promo, avec des cadeaux à la clé !

Lancée tout récemment, la Huawei Watch Fit 4 Pro bénéficie déjà d’une offre généreuse. Remise immédiate et cadeaux offerts, avec en prime un bonus exclusif pour le coloris noir… Une opportunité à saisir au plus tôt, dans la limite des stocks disponibles.

Depuis sa sortie récente, la Huawei Watch Fit 4 Pro ne passe pas inaperçue. Finesse, autonomie, compatibilité multiplateforme, fonctions sportives avancées, etc. Elle a rapidement trouvé sa place dans un marché des montres connectées déjà bien occupé.

Et bonne nouvelle pour ceux qui l’avaient repérée : elle revient cet été avec une offre exclusive, enrichie de plusieurs cadeaux High Tech. Une façon de rendre cette montre encore plus complète, sans changer de gamme de prix.

Huawei Watch Fit 4 Pro : un tarif réduit, des cadeaux en plus

La Huawei Watch Fit 4 Pro est donc en promotion en ce moment sur le site officiel de la marque. Elle profite d’une réduction de 30 € à laquelle s’ajoutent plusieurs des cadeaux en fonction du coloris choisi.

30 € de remise immédiate : le prix passe de 279,99 € à 249,99 €

immédiate : le prix passe de 279,99 € à 249,99 € Les écouteurs FreeBuds SE 3 offerts (coloris noir uniquement)

(coloris noir uniquement) Un second bracelet d’une valeur de 50 € fourni dans la boîte

Trois mois d’abonnement à Huawei Santé+, pour profiter de données santé plus détaillées et de services premium

Pour résumer, vous bénéficiez d’une montre à prix réduit, d’un accessoire audio complet, d’un bracelet de rechange, et d’un service complet de suivi santé en prime. Tous les éléments sont livrés directement avec le produit, sans inscription complémentaire ni offre différée. Notez que seul le coloris noir est éligible aux écouteurs FreeBuds SE 3 offerts.

Un équilibre entre performance, confort et santé

La Watch Fit 4 Pro ne se contente pas d’une bonne fiche technique. Elle séduit par sa capacité à réunir confort, robustesse et des fonctions avancées dans un format discret. Fine (9,3 mm), légère (30,4 g), elle se fait oublier au poignet tout en restant très lisible grâce à son écran AMOLED de 1,82 pouce lumineux (3 000 nits).

Elle offre également une autonomie réelle jusqu’à 10 jours, avec une recharge complète en une heure environ. Et surtout, elle n’est pas réservée à un seul écosystème : Android comme iOS sont compatibles, ce qui la rend accessible au plus grand nombre, sans compromis sur les fonctionnalités.

Conçue pour les activités sportives et la santé, elle intègre un GPS complet (avec guidage vocal, carte hors ligne, suivi retour), des outils pour la plongée (jusqu’à 40 m), pour le golf (vues 3D de plus de 15 000 parcours), et pour les sports nautiques (traçage du parcours, vitesse, fréquence cardiaque). Chaque mode est pensé pour un usage concret, avec des données lisibles directement sur l’écran.

Côté suivi santé, la montre propose un capteur ECG, mesure la SpO2, la VFC, et analyse les cycles de sommeil, y compris les interruptions liées à l’apnée. L’abonnement Santé+ (inclus dans l’offre noire) débloque des rapports plus détaillés et un accompagnement personnalisé, utile au quotidien comme en récupération après l’effort.

Une opportunité à saisir avant le 27 juillet

Avec la remise immédiate, les écouteurs FreeBuds SE 3 offerts, le bracelet supplémentaire et les trois mois de Huawei Santé+, la version noire de la Watch Fit 4 Pro est clairement la plus intéressante de la gamme cet été. L’offre est valable jusqu’au 27 juillet, dans la limite des stocks disponibles.

Si vous aviez prévu de vous équiper, c’est sans doute le bon moment, surtout si vous cherchez une montre connectée complète, livrée avec tout ce qu’il faut pour l’utiliser au quotidien, sans rien ajouter.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Huawei.