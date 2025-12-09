iPhone 13 Pro Max à prix cassé : il chute à 394 € seulement avec ce code, vite !

Vous souhaitez acheter un smartphone fiable et les iPhone vous font de l’oeil ? À l’approche des fêtes de fin d’année, Certideal brade l’iPhone 13 Pro Max à 394,99 € seulement grâce au code XMAS15. C’est un prix sacrifié pour ce modèle qui profite aujourd’hui encore d’excellentes caractéristiques.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Le Black Friday est terminé et vous n’avez pas pu vous offrir un bon smartphone à prix cassé ? Pas de panique. Certideal propose des iPhone reconditionnés en France à des prix qui défient toute concurrence. Alors qu’il était affiché à 1259 € lors dans sa sortie, l’iPhone 13 Pro Max avec un espace de stockage de 128 Go est à 409,99 € seulement. Et avec le code XMAS15, il passe à 394,99 € !

L’iPhone 13 Pro Max, un smartphone haut de gamme aux caractéristiques qui tiennent toujours la route en 2025

Sorti il y a quelques années déjà, l’iPhone 13 Pro Max garde une fiche technique qui n’a pas à rougir de la concurrence actuelle. Son rapport qualité-prix est imbattable pour un smartphone Apple.

Parmi les atouts notables de ce modèle, on retrouve sa puissante puce A15 Bionic qui vous offre une utilisation fluide, même pour un usage intensif au quotidien.

Pour l’écran, on retrouve une dalle Super Retina XDR OLED de 6,7 pouces (2778 x 1284 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

La partie photo n’est pas en reste puisque l’iPhone 13 Pro Max embarque trois capteurs de 12 mégapixels à l’arrière, à savoir un grand-angle, un ultra grand-angle et un téléobjectif avec zoom optique 3x. Et enfin, la batterie de 4373 mAh, vous offre une excellente autonomie qui peut atteindre les 28 heures d’utilisation en lecture vidéo.

Certideal, une plateforme française spécialiste du reconditionné

Certideal a réussi à s’imposer sur le marché des très concurrentiel des appareils reconditionnés en proposant des iPhone à petit prix sans pour autant faire l’impasse sur la qualité. En cumulant l'offre en cours avec le code XMAS15, l'iPhone 13 Pro Max est ainsi proposé à partir de 394,99 € dans sa version Graphite dans un état correct. Si vous souhaitez l’acheter encore moins cher, vous pouvez partir sur une couleur surprise pour 5 € de moins.

Malgré le prix cassé, Certideal propose des garanties avancées. La plateforme s’occupe elle-même de tout le processus de reconditionnement en France. Chaque appareil est scrupuleusement contrôlé, testé et validé avant d’être proposé à la vente.

Vous disposez en outre d’une période de 30 jours pour être satisfait ou remboursé ainsi que d’une garantie de 30 mois !