Vous aviez préféré la PS2 à la Xbox ? Le Game Pass pourrait bientôt permettre de rattraper votre retard

Dans une récente interview accordée à la BBC, un cadre de chez Xbox a laissé entendre les jeux de la toute première console du constructeur pourrait enfin rejoindre le catalogue du Game Pass. Rien d'officiel ni de concret pour le moment, mais il semblerait que Microsoft y réfléchisse fortement — au point de prévoir un lancement pour l'année prochaine.

Au lancement de ses Xbox Series, Microsoft était particulièrement fier de ses efforts sur la rétrocompatibilité de ses consoles. Fin 2021, on comptait environ 630 jeux Xbox 360 compatibles avec la dernière génération. Le compte était, toutefois, beaucoup moins impressionnant pour les jeux sortis sur la première Xbox : seulement 60. Un chiffre qui n'a pas évolué depuis. Jusqu'à ce que, l'année dernière, la rumeur selon laquelle Microsoft travaillerait à rendre disponible son catalogue Xbox première du nom sur le Game Pass commence à circuler.

Rumeur désormais alimentée par une récente interview de Jason Ronald, vice-président des appareils et écosystème next-gen chez Xbox (la marque), menée par nos confrères de la BBC. La question de l'ajout du catalogue Xbox (la console, il faut suivre) au Game Pass est rapidement arrivée sur la table. Et si la réponse de l'intéressé est on ne peut plus vague, il y a de quoi espérer une jolie livraison d'ici l'année prochaine.

Le Game Pass pourrait bientôt accueillir plus de jeux de la première Xbox

Il faut ici souligner un détail qui a son importance : en 2026, la Xbox fêtera ses 25 ans. Et Microsoft compte bien fêter cet anniversaire dignement. « Nous voulons célébrer le formidable héritage et l'histoire que nous avons avec Xbox, tout en définissant l'avenir de l'écosystème Xbox. Je ne peux donc ni confirmer ni infirmer ce que vous demandez, mais restez à l'écoute, car nous avons beaucoup d'annonces passionnantes à partager l'année prochaine », a donc répondu Jason Ronald.

Mais ce n'est pas tout. Quelques minutes plus tard, le voilà qu'il revient à la charge : « Les grands jeux sont intemporels et je pense que nous ressentons non seulement le besoin, mais aussi la responsabilité de préserver les jeux du passé, et de permettre d'y jouer d'une manière totalement nouvelle ». Cette dernière phrase laisse aussi bien entendre une intégration des dits jeux au Game Pass que de potentiels remakes. Réponse l'année prochaine… sûrement.