Mettre à jour Windows 10 pendant 5 ans après la fin de son support ? C’est possible grâce à cette entreprise

Une entreprise propose de prolonger la durée de vie de Windows 10 pendant 5 ans après la fin du support officiel par Microsoft. Sa méthode est particulière, mais a déjà fait ses preuves.



Utilisateur du système d'exploitation Windows, vous n'êtes pas sans savoir que chacune de ses versions a une durée de vie limitée. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez plus vous servir de votre PC bien sûr, en revanche plus aucune mise à jour ne sera faite. À mesure que le temps passe, les failles de sécurité s'accumulent et la machine devient de plus en plus vulnérables aux attaques. C'est pourquoi il est toujours conseillé de passer à la dernière itération en date, actuellement Windows 11, sauf que ce n'est pas toujours possible.

Sans parler d'avoir ses habitudes et de ne pas vouloir en changer, tous les ordinateurs ne sont pas compatibles avec le nouvel OS. L'investissement devient alors plus conséquent. Mais qu'importe : Windows 10 a beau être encore installé sur près de 70 % des PC dans le monde (chiffres du site Statcounter en mai 2024), Microsoft mettra fin à son support le 14 octobre 2025. Passé cette date, la seule manière de continuer à recevoir des mises à jour sera de payer très cher. Ou peut-être que non finalement.

Comment cette entreprise veut prolonger la durée de vie de Windows 10

L'entreprise 0patch dévoile ainsi son plan pour déployer des correctifs sur Windows 10 jusqu'à 2030. Ce n'est pas la première fois qu'elle s'aventure dans une telle opération, elle l'a déjà fait avec Windows 7 dont le support s'est arrêté en 2020. Pour parvenir à ses fins, la firme utilise une méthode particulière. Habituellement, une mise à jour va modifier des fichiers systèmes, ce qu'0patch ne peut pas faire. L'idée est donc d'appliquer des “micropatchs” touchant aux processus en cours d'exécution.

L'un des principaux avantages est qu'il n'est pas nécessaire de redémarrer le PC pour appliquer les corrections. En plus des failles de sécurité, la firme propose aussi de mettre à jour des logiciels comme Adobe Reader, Foxit Reader, 7-Zip, WinRAR, ou encore Zoom. Tout cela n'est pas gratuit : environ 25 € par an (plus les taxes) et par PC. Une formule pour les entreprises existent aussi pour 10 euros de plus. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas que 0patch ne fera pas de miracle : il y aura fatalement un moment où rester sous Windows 10 deviendra trop risqué.