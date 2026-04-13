Microsoft supprime une façon d’activer Windows et explique pourquoi elle n’existe plus

Depuis décembre 2025, appeler Microsoft pour activer Windows ne fonctionne plus. La firme n'avait pas expliqué ce choix jusqu'ici. Elle détaille désormais ses raisons et la marche à suivre.

Depuis des années, l'activation téléphonique de Windows et d'Office restait une solution officielle bien connue. Les utilisateurs composaient un numéro, échangeaient des codes avec un opérateur automatisé, et obtenaient leur activation sans connexion internet. Cette méthode fonctionnait sans compte Microsoft, sans navigateur. Beaucoup d'administrateurs système en dépendaient pour gérer des machines isolées du réseau. Windows 11 connaît d'ailleurs plusieurs évolutions ces derniers mois. Un cadre influent de la firme a récemment pris position contre le compte obligatoire à l'installation. La firme a aussi annoncé une accélération du menu clic droit et de Quick Settings, deux raccourcis utilisés des dizaines de fois par jour.

Le changement est passé presque inaperçu au départ. En appelant le numéro habituel, certains utilisateurs ont découvert qu'un message automatique les redirigeait vers un portail en ligne. Microsoft a officiellement confirmé la fin de l'activation téléphonique le 3 décembre 2025. Depuis, la firme n'avait fourni aucune explication publique sur cette décision. C'est désormais chose faite.

Microsoft explique pourquoi l'activation téléphonique de Windows et Office a disparu

Selon Microsoft, ce changement modernise l'activation des licences perpétuelles. La firme affirme que le nouveau portail en ligne est “plus sécurisé, fiable et convivial”. Un système anti-fraude y est intégré, avec un captcha pour authentifier les utilisateurs humains. Le portail, accessible via aka.ms/aoh, accepte les comptes personnels Microsoft, les comptes professionnels et les comptes Entra ID. La société précise que ce compte de connexion ne remplace pas la licence du produit. Il sert uniquement à valider l'accès au portail.

Les machines sans connexion internet ne sont pas abandonnées. L'activation hors ligne reste possible via ce même portail, qui prend en charge les appareils non connectés. Pour les administrateurs qui utilisaient le téléphone pour gérer des systèmes isolés, la procédure devra néanmoins être revue. Microsoft publie un guide pas à pas sur son site officiel pour accompagner cette transition. La firme assure que cette évolution rend l'activation plus simple et plus fiable, qu'on soit connecté ou non.