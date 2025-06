Si vous voulez mettre à jour Windows 10 après la fin de son support, Microsoft vous propose trois options dont une gratuite

Microsoft met à jour son programme pour recevoir des mises à jour de Windows 10 un an après la fin de son support. Il y a 3 possibilités pour les irréductibles qui ne veulent pas passer à Windows 11, les voici.

Windows 10 n'est pas mort ! Du moins pas encore. Techniquement, rien n'empêche d'utiliser un PC sous le système d'exploitation sorti en 2015. Mais à partir du 14 octobre 2025, Windows 10 ne sera plus supporté par Microsoft. Cela veut dire que vous ne recevrez plus de mises à jour, ce qui, à terme, peut entraîner des problèmes de compatibilité logicielle voire rendre les machines vulnérables aux cyberattaques.

La solution la plus simple est de passer à Windows 11. C'est en tout cas ce que la firme de Redmond rabâche depuis quelques années maintenant, à grand renforts d'avertissements peu subtils. Certains ne sont pas convaincus et comptent bien rester sous Windows 10 le plus longtemps possible. Beau joueur, Microsoft propose à ces irréductibles de recevoir des mises à jour de sécurité un an après la fin du support officiel, soit jusqu'au 13 octobre 2026.

Restez sous Windows 10 et recevez des mises à jour après la fin du support avec ces 3 options

Windows 10 intègre directement le programme permettant de prolonger sa durée de vie via l'outil ESU (Extended Security Updates). Il est accessible dans les Paramètres. Quand vous vous y rendrez d'ici quelques semaines, vous remarquerez que 3 options sont disponibles.

La première est probablement celle que la majorité des utilisateurs vont adopter dans la mesure où elle est totalement gratuite. Elle consiste à passer par Windows Backup pour synchroniser vos données dans le cloud de Microsoft, qui appâte au passage des clients potentiels.