Disney + : Star Wars The Acolyte, Echo, voici toutes les nouveautés à venir en 2024

Disney vient de dévoiler la liste des nouveaux films et séries à venir sur Disney+ en 2024. Entre Star Wars : The Acolyte et Skeleton Crew, la série Marvel's Echo ou Agatha : Darkhold Diaries, il y aura de quoi de faire sur la plateforme de streaming l'an prochain.

Alors que la saison 2 de l'excellente série Andor ne devrait pas arriver avant 2025 au grand dam des fans, Disney vient de dévoiler la liste exhaustive des nouvelles séries et films à venir sur Disney+ en 2024. Et autant dire que votre planning de visionnage risque d'être chargé avec les nouveautés prévues dans l'univers Marvel, Star Wars, National Geographic ou encore Star sans oublier les productions originales européennes et françaises.

Sans plus attendre, voyons ensemble ce que nous réserve la plateforme de streaming l'année prochaine.

Les séries/films Star Wars à voir sur Disney+ en 2024

On commence tout d'abord avec les nouveautés à venir dans l'univers Star Wars. Comme dit plus haut, n'aurons pas le droit à la saison 2 d'Andor, mais qu'à cela ne tienne, la firme aux grandes oreilles a prévu de quoi contenter les fans de galaxies lointaines, très lointaines. En effet, deux séries estampillées Star Wars vont voir le jour sur la plateforme en 2024, à savoir : Star Wars The Acolyte et Star Wars Skeleton Crew.

Star Wars : The Acolyte

The Acolyte plongera les spectateurs au coeur d'une intrigue riche en sombres secrets et en puissances obscures, dans les derniers jours de la Haute République (juste avant l'ordre 66). On y suivra une ancienne padawan qui retrouve son ancien maître Jedi pour enquêter sur une série de crimes sordides. Ils vont découvrir que les forces qu'ils s'apprêtent à affronter sont mille fois plus redoutables qu'ils les auraient imaginées.

Star Wars : Skeleton Crew

Le ton s'annonce plus léger avec Skeleton Crew, une série live action dans lequel on suivra quatre enfants qui font une découverte mystérieuse sur leur planète natale, avant de se perdre dans une galaxie aussi mystérieuse que dangereuse. D'après les premières informations sur la série, les évènements se dérouleraient en même temps que ceux de The Mandalorian, tandis que l'on retrouvera à la direction artistique Jon Watts, le réalisateur des derniers films Spider-Man pour Marvel.

Les séries/films Marvel à voir sur Disney+ en 2024

On poursuit ce tour d'horizon avec les nouveautés Marvel à venir sur la plateforme. Après l'excellente saison 2 de Loki, la Maison des idées compte lancer deux nouvelles séries sur Disney+ en 2024 : Echo et Agatha Darkhold Diaries.

Echo

Cette série inédite mettra à l'honneur Echo, un personnage introduit pour la 1re fois dans le MCU grâce à la série Hawkeye. Disponible en intégralité dès le 10 janvier 2024, le show renvoie aux origines du personnage de Maya Lopez, qui va devoir faire face aux responsabilités de ses terribles agissements à New-York. Poursuivie par l'empire criminel de Wilson Fisk, elle va devoir faire face à son passé, renouer avec ses origines amérindiennes et embrasser le sens de la famille et de la communauté.

Agatha : Darkhold Diaries

Précédemment baptisé Agatha : House of the Darkness, la série centrée sur la sorcière Agatha Harkness fera bien son entrée sur Disney+ en 2024. Pour le plus grand plaisir des fans, Kathryn Hahn va reprendre son rôle, une bonne nouvelle après sa belle performance dans WandaVision. Pour l'instant, on ne sait rien sur l'intrigue, mais il y a de quoi faire, le personnage ayant un parcours plutôt chaotique. Normal quand on a vécu plus de 300 ans.

X-Men 97

En bref, Disney a également confirmé la sortie d'une nouvelle série animée sur nos mutants préférés, à savoir X-Men 97. Ici encore, mis à part un lancement annoncé en 2024, nous n'avons pas plus d'informations sur le show.

Les productions originales européennes à voir sur Disney+ en 2024

Après l'excellente série Tout va bien avec Virginie Efira et Nicole Garcia, Disney va lancer en 2024 deux nouvelles séries françaises : Kaiser Karl et Les Enfants sont rois. On attend également du côté des productions européennes Nell Rebelle.

Kaiser Karl

Avec Kaiser Karl, les spectateurs pourront découvrir l'ascension de Karl Lagerfeld dans le monde de la haute couture parisienne des années 70. En 1972, Karl Lagerfeld, 38 ans, ambitionne de devenir le couturier français le plus réputé au monde. Difficile d'y parvenir quand tout le monde n'a qu'un seul nom en tête : Yves Saint Laurent.

Les enfants sont rois

La série Les Enfants rois décrit notre époque actuelle, dans laquelle la mise en scène permanente de soi peut mener irrémédiablement à des drames. C'est ce qui arrivera à cette famille.

Nell Rebelle

Accusé de meurtre à tort, Nell Jackson est contrainte de prendre la fuite avec ses soeurs. Pour survivre, elle va devenir une hors-la-loi, une bandit de grand chemin. Une série prometteuse signé Ben Taylor (Sex Education), avec Louisa Harland dans le rôle principal (Derry Girls).

Les autres sorties à prévoir en 2024

Bien entendu, on peut pas détailler l'ensemble des sorties à venir en 2024 sur Disney+, sous peine d'écrire un papier indigeste de 3 km de long. Voilà pourquoi vous trouverez ci-dessous une liste des autres nouveautés prévues l'an prochain sur la plateforme :

Extraordinary – S2 (série humoristique)

Camdem – un quartier haut en couleur (série documentaire)

Cristobal Balenciaga (mini-série dramatique)

Raffa (documentaire)

Le Renard : prince des voleurs (série inspirée d'Oliver Twist)

Shōgun (drame historique signé FX)

La Villa Vanderpump (téléréalité sur le milieu gastronomique)

Black Cake (série policière)

Meurtres et autres complications (série policière)

Sur les ailes de la chance (mini-série historique se déroulant durant la Seconde Guerre Mondiale)

Chinatown, intérieur (adaptation du roman éponyme de Charles Yu)

The Bear : sur place ou à emporter – S3 (série humoristique)

Bienvenue à Wrexham – S2 (documentaire)

1001 vraies pattes (documentaire inspiré du film d'animation 1001 pattes)

Doctor Who – nouvelle saison (série fantastique)

Futurama – S12 (animé comédie)

Rappelons que si vous souhaitez connaître les sorties du mois, vous pouvez retrouver la liste complète des nouveautés Disney+ en décembre 2023 dans nos colonnes.