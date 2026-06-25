Un grand fabricant lâche une mauvaise nouvelle sur les prix de la RAM, préparez-vous au pire

Les prix de la RAM s'envolent depuis des mois, portés par la demande folle de l'intelligence artificielle. Un géant des composants livre désormais ses prévisions, et elles sont mauvaises. Le retour à des tarifs raisonnables n'est pas pour demain.

Le marché du hardware traverse une zone de fortes turbulences depuis la fin 2025. La demande massive des serveurs dédiés à l'intelligence artificielle a provoqué une pénurie sévère de mémoire. Les fabricants concentrent leur production sur ce segment très lucratif et délaissent le grand public. Résultat, les tarifs s'envolent à un rythme inédit. Nous évoquions récemment les prix de la RAM qui ont déjà été multipliés par cinq sur certains composants. Cette flambée frappe aussi bien la mémoire vive que le stockage.

Dans ce contexte, le géant américain Micron vient de livrer un constat peu rassurant. Spécialiste de la mémoire DRAM et NAND, le fabricant a présenté ses derniers résultats trimestriels. Il y dévoile aussi ses prévisions pour les mois à venir. Ces chiffres font écho aux hausses massives attendues sur la RAM et les SSD pour ceux qui veulent acheter un PC en 2026. Le ton employé par la marque laisse peu de place à l'optimisme.

Micron prévient que la pénurie de mémoire va durer au-delà de 2027

Micron estime que la pénurie va se prolonger bien au-delà de 2027. Selon le compte rendu de sa conférence financière, l'offre ne s'améliorera que progressivement en 2028. Le fabricant ignore encore quand elle rattrapera enfin la demande. Le constructeur affiche des revenus record de 41,5 milliards de dollars sur le trimestre. Cela représente une hausse de 346 % sur un an. Sa marge brute atteint 84,9 %, un niveau historique. Sur cette période, les prix de la DRAM ont grimpé d'environ 60 % et ceux de la mémoire NAND de près de 85 %.

Cette tension durable s'explique par la lenteur de construction des nouvelles usines. Bâtir une fabrique de puces reste un projet long, complexe et très coûteux. Micron a sécurisé seize accords clients stratégiques. Ils représentent environ 100 milliards de dollars de revenus garantis jusqu'en 2030 (environ 88 milliards d'euros). Ces contrats verrouillent des prix élevés sur plusieurs années. Pour les particuliers qui rêvent de voir leur facture baisser, le message est clair. La RAM et le stockage resteront chers encore longtemps.