Téléchargez la mise à jour de l’application Nvidia, elle inclut le DLSS 4.5 Super Resolution

La dernière mise à jour de l'application Nvidia introduit le DLSS 4.5 Super Resolution et améliore le support du Multi Frame Generation, qui va bientôt bénéficier de modes encore plus avancés.

Nvidia a déployé la nouvelle version de son application. La mise à jour 11.0.6 est disponible au téléchargement et inclut des correctifs de bugs et l'intégration de nouvelles fonctionnalités, dont l'ajout du DLSS 4.5 Super Resolution présenté il y a quelques jours lors du CES. Au lancement, ce sont plus de 400 jeux et applications qui sont compatibles avec la deuxième génération de DLSS Super Resolution, qui promet des performances et une stabilité largement améliorées.

Le DLSS 4.5 Super Resolution “utilise cinq fois la puissance de calcul du modèle transformer original et a été entraîné sur un ensemble de données haute fidélité considérablement élargi”, explique Nvidia. Dans l'application, sélectionnez Graphismes > Paramètres du programme > Paramètres de pilote > Forcer le DLSS – Modèles préréglés > “Recommended” pour être certain de bénéficier des derniers modèles introduits par le DLSS 4.5 Super Resolution. Contre-intuitivement, l'option “Latest” ne garantit pas de profiter des nouveautés.

Le Multi Frame Generation de Nvidia se démocratise

La fonctionnalité Multi Frame Generation du DLSS 4 arrive quant à elle dans plus de 250 jeux et applications supplémentaires. Elle sera aussi implémentée dans 007 First Light, Phantom Blade Zero, Pragmata ou encore Resident Evil Requiem à la sortie de ces jeux. Nvidia fait savoir que la technologie va encore s'améliorer dans quelques mois, avec la sortie du Dynamic Multi Frame Generation et du Multi Frame Generation 6X au printemps.

Voici ce que nous réserve également la mise à jour :

Dans Système > Affichage, tous les paramètres restants de NVIDIA Surround (correction des bords, raccourcis clavier) sont désormais intégrés depuis le Panneau de configuration NVIDIA.

Les utilisateurs de portables avec Advanced Optimus peuvent maintenant voir les noms complets des applications bloquant l’activation de la fonction, facilitant l’identification des programmes problématiques.

Dans Système > Avancé, le mode Debug désactive instantanément tous les overclockings et ajustements de tension appliqués via n’importe quelle application, aidant à diagnostiquer les instabilités système jusqu’au redémarrage.

La nouvelle version ajoute ensuite divers outils destinés aux développeurs, qui devraient les aider à optimiser leurs logiciels.