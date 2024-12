La fonction En écoute des Google Pixel vous permettra bientôt de choisir un lecteur par défaut

En écoute, l'une des fonctionnalités phares des Google Pixel, va bientôt accueillir une amélioration appréciable. En effet, les utilisateurs pourront prochainement choisir un lecteur de musique par défaut. Pratique pour lire automatiquement des titres récemment identifiés dans son appli préférée.

Comme vous le savez peut-être, les Google Pixel embarquent depuis quelques générations maintenant une fonctionnalité exclusive plutôt pratique, à savoir En écoute (Now Playing en anglais).

Concrètement, cet outil s'apparente peu ou proue à ce que propose Shazham, en mieux. En effet, il cherche automatiquement le nom d'une chanson jouée à proximité de votre smartphone. Et sans que vous ayez à ouvrir quoique ce soit, votre téléphone identifie le titre en question, avant de l'enregistrer dans votre historique personnel.

Si le coeur vous en dit, vous pouvez ensuite partager ou réécouter la chanson sur YouTube ou YouTube Music par exemple. Si En écoute est donc très pratique, il manque toutefois un petit quelque chose pour rendre l'expérience parfaite en tout point.

En écoute va gommer l'un de ses défauts

Actuellement, si vous souhaitez lire une chanson identifiée, vous devez la sélectionner à partir de l'écran de verrouillage, du panneau de notification ou depuis l'historique de Now Playing, avant de choisir l'une des applications installées dans un menu contextuel. Or, ce processus n'est pas forcément très efficace. En premier lieu, votre appli de streaming préférée peut ne pas faire partie de la liste (c'est le cas d'Amazon Music par exemple). Et deuxièmement, il faut suivre la même procédure pour chaque chanson.

Cependant et comme le rapportent nos confrères d'Android Police, les choses vont bientôt changer. Pour cause, Google vient de mettre à jour la page d'assistance de la fonctionnalité En écoute avec l'ajout d'une nouvelle section intitulée “Comment définir un lecteur de musique par défaut ?”.

Comment définir un lecteur par défaut pour En écoute ?

Vous l'aurez compris, Google prévoit donc de permettre aux utilisateurs de définir leur service musical préféré comme lecteur par défaut pour lire les chansons identifiées par En écoute. Voici la marche à suivre détaillée par Google :

Ouvrez l'application Paramètres de votre téléphone

de votre téléphone Appuyez sur Son et vibreur > En écoute > Lecteur de musique par défaut

Choisissez maintenant votre lecteur de musique par défaut

Précisons toutefois que cette fonctionnalité n'est pas encore disponible sur l'ensemble des appareils (ce n'est pas le cas sur nos Pixel par exemple). On imagine que Google va procéder très prochainement à son déploiement, région par région.

