Cette fonctionnalité des Google Pixel est un must-have, et pourtant personne ne la connaît

Les Google Pixel offrent de nombreuses fonctionnalités exclusives. Et si certaines sont bien connues des utilisateurs, d'autres restent ignorées par une grande majorité. C'est le cas de ce raccourci, pourtant fantastique une fois qu'on y a goûté. 

tuto google pixel double appui
Crédits : Google

A chaque génération, les propriétaires de Google Pixel ont le droit à de nouvelles fonctionnalités exclusives. A titre d'exemple, le constructeur vient justement de déployer plusieurs nouveautés via le Pixel Drop de mars 2026. Au programme, un historique pour l'application En écoute (ndrl : sorte de Shazam intégré nativement), la possibilité de personnaliser les icônes sur son interface ou encore l'arrivée d'un système de détection des appels frauduleux.

Concernant la navigation, les Google Pixel offrent également de nombreuses options (certaines exclusives, d'autres non). On pense évidemment aux gestes, qui permettent d'activer/désactiver certaines fonctionnalités à la vitesse de l'éclair. Par exemple, un appui prolongé sur le bouton Marche/Arrêt peut lancer Gemini. Une double-pression, et hop votre appareil lancera plutôt l'appareil photo ou l'application Google Wallet. Vous souhaitez avoir un moment de tranquillité, posez votre téléphone écran vers le bas pour activer le mode Chut et couper le son des notifications.

A lire également : Android 16 teste un nouveau raccourci personnalisable pour le bouton d’alimentation

Ce raccourci des Pixel est un must-have, et personne ne le connaît

Outre les quelques options citées plus haut, votre Google Pixel cache un autre raccourci absolument fantastique… Et pourtant méconnu de la grande majorité des utilisateurs. Ce raccourci, il ne se trouve pas sur les tranches de votre appareil, mais à l'arrière ! Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas aveugle. Effectivement, il n'y a pas de boutons au dos de votre smartphone.

En réalité, Google propose depuis Android 11 ce qu'on appelle le double-appui. Pour faire simple, une double-pression à l'arrière de l'appareil peut déclencher certaines actions comme :

  • prendre une capture d'écran
  • accéder à l'assistant numérique
  • lire ou mettre en pause des contenus multimédias
  • voir les applis récentes
  • afficher les dernières notifications
  • activer/désactiver la lampe torche
  • ouvrir une appli spécifique

Vous en conviendrez, ce raccourci peut devenir incroyablement pratique dans de nombreuses situations. Par exemple, plus besoin de sortir son téléphone pour mettre en pause sa musique dans le métro. Une double tape à l'arrière du téléphone suffit. Prendre des captures d'écran est également bien plus simple comme ça, plutôt que de maintenir les boutons Power et Volume bas enfoncés.

google pixel 10 pro fold test

Comment activer le double appui sur son Google Pixel ?

Pour activer ce formidable raccourci, rien de bien compliqué. Il suffit de suivre cette méthode à la lettre :

  • Rendez-vous dans les Paramètres de votre Google Pixel
  • Cherchez maintenant l'onglet Système, juste en dessous de Batterie
  • Appuyez désormais sur Gestes > Double appui pour lancer des actions 
tuto google pixel double appui
Capture Phonandroid
  • Effectuez une simple pression sur le bouton à bascule pour activer la fonctionnalité
  • sélectionnez ensuite l'action que vous souhaitez déclencher avec le double-appui
tuto google pixel double appui
Capture Phonandroid

Pour éviter de lancer par erreur une action via le double appui, on vous conseille d'activer l'option disponible en bas de l'écran : Appuis plus forts requis. De cette manière, vous vous assurerez de ne pas faire 35 captures d'écran à la minute lorsque vous triturez votre téléphone.


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