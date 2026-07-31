Google Chrome pourrait bientôt se mettre à jour automatiquement sans que vous vous en rendiez compte

Google travaille sur un projet qui pourrait bien vous épargner quelques casse-tête au nom de la sécurité de son navigateur Chrome. Plutôt que d’attendre de pouvoir fermer tous vos onglets actifs pour mettre à jour ce dernier, il pourrait installer le dernier patch de sécurité sans avoir besoin d’être redémarré.

Google corrige régulièrement des failles de sécurité par dizaines dans son navigateur Chrome. Pas plus tard que ce mois-ci, une nouvelle mise à jour est venue refermer la brèche ouverte par de nombreuses vulnérabilités dans le code de l’application. Ce système est bien pratique, puisqu’il permet de maintenir une protection quasi optimale des utilisateurs contre les pirates. Mais aussi efficace soit-il, encore faut-il que ces derniers pensent à l’installer.

À ce jour, Chrome nécessite encore d’être redémarré pour qu’il tourne sur la dernière version disponible. Vous pouvez télécharger la dernière mise à jour en arrière-plan, mais celle-ci ne sera pas active tant que vous n’aurez pas fermé, puis rouvert le navigateur. Ce qui n’est pas toujours une décision facile à prendre quand des dizaines d’onglets, tous plus importants les uns que les autres, sont ouverts. Google en a bien conscience et travaille actuellement sur une solution.

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Google veut mettre à jour Chrome sans le redémarrer

Il faut dire que la firme de Mountain View a de l’expérience en la matière : sur Android, les applications se mettent déjà à jour en arrière-plan, sans nécessiter de redémarrage. A priori, il serait donc possible de faire la même chose avec Chrome. Google appelle cela le dynamic patching et, selon nos confrères de 9to5Google, le projet est en plein développement dans les bureaux du géant américain.

Le principe est donc simple : parvenir à remplacer un à un chaque composant de Chrome par sa nouvelle version tout en maintenant le navigateur ouvert. On ne sait pas encore quand la technologie sera opérationnelle. En attendant, nous devons nous contenter de sa version préliminaire. Sur Mac, depuis la version 150 de Chrome, celui-ci redémarre automatiquement lorsqu’aucun onglet n’est ouvert.