Samsung s’apprêterait à abandonner l’un de ses smartphones pliables les plus emblématiques

Le format à clapet a fait renaître le téléphone pliable et Samsung en reste le champion incontesté. Pourtant, une rumeur venue de Chine sème le doute sur son avenir. Le géant coréen songerait à refermer définitivement ce chapitre après un ultime modèle.

Galaxy Z

Le marché des smartphones pliables se divise aujourd'hui en deux grandes familles. D'un côté, les modèles au format livre, qui s'ouvrent comme un carnet. De l'autre, les appareils à clapet, capables de se replier en deux pour tenir dans la poche. Ce second style a séduit un large public grâce à son côté compact et nostalgique. Mais la hausse continue du prix de la mémoire vive pousse désormais tous les tarifs vers le haut. Sur ce créneau, le Galaxy Z Flip 8 promet une meilleure autonomie malgré une batterie inchangée.

Dans ce contexte tendu, une information venue de Chine agite le secteur. Le fuiteur Ice Universe est très suivi pour ses révélations sur Samsung. Il affirme que le constructeur coréen pourrait mettre un terme à sa gamme Galaxy Z Flip. Le prochain modèle à clapet serait donc le dernier de la lignée. La rumeur tombe alors que les prix des pliables de la marque grimpent nettement cette année.

https://x.com/UniverseIce/status/2075075643017142419

Le Galaxy Z Flip pourrait tirer sa révérence après un dernier modèle cet été

Le Galaxy Z Flip serait donc en sursis. La fuite du leaker Ice Universe suggère que Samsung délaisserait le clapet pour se concentrer sur ses grands pliables ouverts en format livre. Le prix des puces mémoire explose et renchérit la production de chaque appareil. Le constructeur coréen chercherait à recentrer ses efforts sur les gammes les plus rentables. Les Z Fold se vendent mieux et profitent d'une image plus haut de gamme.

Un autre élément renforce cette hypothèse. Sur ce segment, la concurrence s'est fortement clairsemée en Occident. Oppo, Xiaomi, vivo et Honor ont retiré leurs modèles à clapet d'Europe et des États-Unis. Il ne resterait donc plus que Samsung et Motorola sur ce créneau. Lors de notre prise en main du Galaxy Z Flip 7, son grand écran externe nous avait séduits, preuve que la gamme gardait de solides arguments. Rien n'est toutefois acté, et il pourrait s'agir d'une simple pause plutôt que d'un adieu définitif.


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