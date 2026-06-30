Après les smartphones pliables, Samsung va lancer des smartphones à écran coulissant

Samsung pourrait sortir sur le marché un modèle de smartphone enroulable en 2028. Jusqu'ici, seuls des prototypes non commercialisés ont vu le jour.

Samsung smartphone enroulable
Crédit : xleaks7 / WearView

Samsung est en train de mettre au point un vaste plan d'investissement visant à assurer sa domination en termes d'innovation dans les années à venir. Si les semi-conducteurs et les centres de données d'intelligence artificielle sont au cœur du projet, l'entreprise prévoit aussi d'accélérer le développement de nouvelles technologies d'affichage, selon le média sud-coréen Maeil Business.

La source nous apprend que Samsung, déjà pionnier des écrans pliables, envisagerait de lancer sur le marché un smartphone à écran coulissant (aussi décrit comme enroulable) au premier semestre 2028. Il pourrait être commercialisé en même temps que la gamme des Galaxy S28. Pour l'instant, nous avons déjà vu des concepts et prototypes de smartphones à écran coulissant ou enroulable, mais aucun de ces produits n'était conçu pour la vente aux consommateurs. Récemment, nous avions repéré un brevet de Samsung décrivant justement un mobile de ce type.

Un smartphone Samsung avec écran enroulable ou coulissant ?

Les caractéristiques peuvent encore évoluer d'ici là, mais on évoque un écran OLED de 10 pouces dans un ratio 16:9, moins allongé que pour les appareils actuels ou que pour un Galaxy Z Fold, donc, mais avec une diagonale bien plus élevée, proche de celle du Samsung Galaxy Z Trifold. Une résolution de 440 pixels par pouce serait visée.

L'intérêt de ce design serait de permettre une utilisation à une main avec un écran de taille normale, mais d'augmenter la surface d'affichage quand on en a besoin par un système coulissant ou déroulable. L'idée est de brouiller encore un peu plus la frontière entre smartphone et tablette, ce que les smartphones pliables n'ont pas totalement réussi à réaliser.

Il n'est pas clair si cette technologie est censée remplacer les écrans pliables, ou proposer une alternative. Un second modèle pourrait arriver en 2030 pour parfaire la formule, mais attendons déjà de voir si Samsung parvient bel et bien à produire une première mouture pour 2028. La conception d'un tel appareil pose des contraintes techniques importantes, notamment en termes de durabilité du produit.


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