Ninja Double Stack XL : le airfryer à 2 tiroirs avec la pince et le tablier offerts est bradé pour le Black Friday et il n’est vraiment pas cher !

Les friteuses sans huile ont grandement facilité notre manière de cuisiner. Vous cherchez un modèle avec une grande capacité mais qui reste compact ? Le Ninja Double Stack XL est fait pour vous ! Il dispose de 2 tiroirs superposés pour un gain de place. Et bonne nouvelle, durant le Black Friday, ce airfryer de 9,5 L passe à 170,99 € au lieu de 289,99 € dans son coloris Cyber Space bleu nuit. Vous recevez en plus une pince en silicone et un tablier offerts !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Le période tant attendu des amateurs de bons plans est enfin là. De nombreuses marques prennent de l’avance sur le Black Friday en dévoilant leurs offres tout au long du mois de novembre. C’est le cas de Ninja qui affiche de belles promotions sur les friteuses sans huile.

Vous souhaitez acheter un airfryer pas trop cher mais suffisamment grand pour préparer des repas pour toute la famille ? Avec sa capacité de 9,5 L, le Ninja Double Stack XL est idéal pour régaler jusqu’à 8 personnes. Et en plus, comme il a 2 tiroirs superposés, il prend très peu de place sur le plan de travail.

Ninja vous le propose actuellement à 179,99 € et avec le code PHONANDROIDBFN5, son prix chute à 170,99 € seulement. Et cerise sur le gâteau, vous recevez gratuitement une pince en silicone ainsi qu’un tablier.

Quelles sont les caractéristiques du airfryer Ninja Double Stack XL ?

À mi chemin entre friteuse à huile et four électrique, les airfryers ont révolutionné notre manière de cuisiner. Ils donnent la possibilité de cuisiner plus sainement tout en gardant la gourmandise grâce à une circulation optimale de l’air chaude.

Si vous cherchez un modèle avec une grande capacité mais qui ne prenne pas trop de place sur le plan de travail, le Ninja Double Stack XL est idéal pour cuisiner pour une grande famille. Avec son format vertical, ce airfryer a été spécialement conçu pour un gain de place. Il profite d’une grande capacité de 9,5 litres répartis en deux tiroirs superposés.

Chaque tiroir fonctionne séparément. Avec la fonction SYNC, vous pouvez synchroniser la fin de cuisson pour que vos plats soient prêts en même temps. Et avec la fonction MATCH, vous avez la possibilité d’appliquer les mêmes réglages en haut et en bas.

Vous pouvez par ailleurs ajouter une grille dans chaque compartiment pour cuire jusqu’à 4 niveaux d’aliments simultanément. Enfin, la Ninja Double Stack XL vous donne la possibilité de choisir parmi 6 modes de cuisson différents pour varier les cuissons sucrées comme salées. Pour chaque tiroir, vous pouvez choisir parmi Air Fry (Frire sans huile), Max Crisp (Croustillant max), Roast (Rôtir), Bake (Cuire au four), Dehydrate (Déshydrater) ou Reheat (Réchauffer).