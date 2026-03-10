Ce jeu en ligne fait gagner 400 000 € à ses joueurs simplement en cliquant sur des arbres

Le bien nommé Cash Apple est un jeu en ligne lancé récemment par une application de wallet numérique dont le principe est on ne peut plus simple : cliquez sur des pommiers et recevez de l'argent. Au total, 500 000 dollars sont à gagner au cours de cette opération. Mais évidemment, il y a un hic.

Aujourd'hui, les moyens de gagner de l'argent en ligne ne manquent pas. Vous pourriez devenir influenceur, consultant, webdesigner, ou, si l'éthique n'est pas un problème pour vous, vous adonner au dropshipping ou encore vendre des formations douteuses. Mais tout cela demande beaucoup d'efforts. Pourquoi ne pas opter pour une solution simple, rapide et qui ne nécessite aucune compétence, comme, par exemple, cliquer sur des arbres virtuels ?

Cela vous paraît étrange, voire trop beau pour être vrai ? Pourtant, c'est bien là la proposition faite par Capp App, une application américaine de wallet numérique, offrant ses services de transfert d'argent. Hier, l'entreprise a mis en ligne Cash Apples, un jeu en pixel art tout mignon dont le principe est rudement simple. Cliquez sur les arbres à l'écran et priez pour que celui-ci fasse tomber une pomme dorée. Car si c'est le cas, vous venez de gagner 5 dollars.

Ce jeu en ligne propose de gagner de l'argent en cliquant sur des arbres

Au total, Cash App a mis sur la table la bagatelle de 500 000 dollars (429 000€), que les joueurs vont pouvoir se partager. Attention toutefois, il ne suffira pas d'enchaîner les nuits blanches pour devenir riche. Les gains sont limités à 200 dollars par jour, soit 1000 dollars au total, l'opération durant 5 jours. Et si c'était ça, finalement, le véritable partage des richesses. Quoiqu'il en soit, les utilisateurs ne deviendront certes pas riches grâce au jeu, mais cette promesse fait d'ores et déjà des émules.

Dans les heures qui ont suivi le lancement, le site affichait déjà des difficultés à gérer le trafic. Ce dernier affichait un message d'erreur en continu, empêchant de se connecter ou de créer un compte. Il semblerait que le problème soit désormais résolu. Si vous vous étiez tenté par l'expérience, on a toutefois une mauvaise nouvelle à vous annoncer : le jeu n'est disponible qu'aux États-Unis.