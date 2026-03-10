Bon plan : le casque CMF Headphone Pro avec réduction de bruit active est à moins de 80 €

Amazon propose en ce moment le CMF Headphone Pro sous la barre des 80 € à l’occasion des Ventes Flash de Printemps. Ce casque sans fil mise sur un rapport qualité prix agressif. Il offre un rendu sonore efficace et une excellente autonomie.

Du 10 au 16 mars 2026, Amazon fait son grand déstockage avec les Ventes Flash de Printemps. À cette occasion, vous pouvez profiter du CMF Headphone Pro à seulement 79 € au lieu de 99 €. L’offre est valable sur les trois coloris du casque, à savoir le noir, le vert et le gris.

Pourquoi ce casque vaut le détour ?

CMF est une marque filiale de Nothing. Comme tous ses autres produits, le CMF Headphone Pro offre une expérience de qualité, pour un prix nettement inférieur à ceux de la concurrence. Ce casque bénéficie à ce titre d’une réduction de bruit efficace et d’une bonne qualité de son pour son prix.

Les coussinets amovibles assurent un confort optimal pour de longues sessions d’écoute. Ce casque dispose de haut-parleurs de 40 mm avec des diaphragmes plaqués nickel qui offrent un rendu sonore clair et détaillé, grâce notamment au codec LDAC avec certification Hi-Res.

Le CMF Headphone Pro dispose de plusieurs autres atouts, notamment la connexion multipoint qui permet de le connecter à deux appareils en simultanée. Le casque dispose d’une prise jack 3,5 mm, avec le câble audio inclus dans la boîte. Vous pouvez donc également l’utiliser en filaire.

Enfin, son est autonomie impressionnante et s’étend jusqu’à 100 heures en une charge (ou 50 heures avec ANC activé). Il suffit par ailleurs de 5 minutes de charge pour récupérer 4 heures d’utilisation supplémentaires s’il vous arrive de tomber en rade de batterie. Celle-ci se charge intégralement en 2 heures environ.