Firefox prépare une refonte graphique complète et copie allègrement Opera au passage

L'information a fuité il y a quelques jours : Mozilla travaille sur le projet Nova, un nom de code qui désigne la toute nouvelle interface de son navigateur Firefox. Il s'agira d'une petite révolution pour les utilisateurs de longue date qui se coltine un design daté depuis des années. Beaucoup moins, en revanche, pour ceux qui sont déjà passés chez la concurrence.

Après des années d'existence et moultes péripéties, Firefox tient encore debout et peut se targuer d'avoir une base d'utilisateurs solides. Et ce, sans avoir les ressources d'un Chrome ou d'un Edge, ce qu'il est toujours bon de rappeler. Aussi impressionnante cette longévité soit-elle compte tenu des circonstances, elle ne vient pas sans accroc. Firefox est de loin le navigateur à l'aspect le plus vieillot. Il faut dire que la dernière refonte graphique date de 2021, avec le projet Proton.

Mais que les utilisateurs se rassurent : la prochaine refonte arrive très bientôt. C'est ce qu'a révélé le développeur web Sören Hentzschel sur son blog il y a quelques jours, en publiant des documents internes à Mozilla. On y découvre ainsi le projet Nova, nom de code de la prochaine interface du navigateur. Un retravail en profondeur du design du navigateur et qui, on ne va pas se le cacher, fait un bien fou à ce dernier.

Sur le même sujet — Firefox sera bientôt obsolète sur ces anciennes versions de Windows, il va falloir mettre à jour votre PC

Firefox s'inspire de la concurrence pour refaire son interface

Le design en question reprend tous les codes modernes : les angles arrondis, le bloc supérieur qui regroupe la barre d'adresse, les onglets et les extensions et des couleurs pastel à base de dégradés qui tirent vers le violet, couleur historique de Firefox. Mozilla imagine également une nouvelle apparence pour ses îlots d'onglets, désormais beaucoup plus visibles et facilement distinguables grâce à des couleurs criardes. Toujours dans le domaine des onglets, la barre latérale a elle aussi droit à ce retravail plus moderne.

Seulement voilà, difficile de ne pas y voir une copie presque parfaite de ce que propose déjà Opera — pour ne citer que lui. Le design est quasiment identique à celui qu'affiche le navigateur depuis déjà plusieurs années. On peut également citer d'autres alternatives plus confidentielles, telles que Zen, quant à lui open source, ou, dans une certaine mesure, Edge. Bref, Mozilla cherche très clairement à rattraper son retard, ce qu'on ne peut pas lui reprocher. Mais pour ceux qui sont déjà partis, cela ne les refera probablement pas revenir.