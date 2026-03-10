Les AirPods Pro 3 sont à prix cassé pour les Ventes Flash de Printemps, vite !

Vous avez manqué les récentes promotions sur les AirPods Pro 3 ? Pas d’inquiétudes, les excellents écouteurs sans fil d’Apple sont de retour à prix réduit et sont même moins chers ! C’est le bon moment pour craquer !

Du 10 mars à minuit jusqu'au 16 mars, Amazon organise ses Ventes Flash de Printemps. Durant cette courte période, vous pouvez trouver de nombreux produits high-tech à prix cassé. Vous souhaitez acheter des nouveaux écouteurs ? Comme les AirPods 4, les AirPods Pro 3 sont actuellement en promotion !

Normalement en vente à 249 €, le géant du e-commerce les propose à 209 € seulement. C’est un excellent prix pour ces écouteurs sans fil haute de gamme ! Si vous cherchez un modèle au look premium qui offre en plus une qualité sonore irréprochable, les AirPods Pro 3 sont faits pour vous !

Quelles sont les caractéristiques des AirPods Pro 3 ?

Les AirPods Pro 3 sont des écouteurs sans fil qui en manque pas d’atouts, à commencer par leur confort à toute épreuve. Grâce à leur design revu, le maintien a été amélioré afin que vous puissiez les porter toute la journée sans aucune gêne.

Sortis il y a quelques mois seulement, ce nouveau modèle haut de gamme de la marque à la pomme embarque par ailleurs un capteur de fréquence cardiaque qui vous permet aussi de suivre vos calories brulées durant vos entrainements sportifs. Grâce à l’IA, vous obtenez des données fiables et précises. Et Apple a intégré un assistant vocal pour vous guider durant vos exercices afin d’atteindre vos objectifs.

Parmi les autres nouveautés, les AirPods Pro 3 proposent la traduction en temps réel. Vous pouvez ainsi comprendre n’importe quelle langue, ce qui est pratique si vous voyagez dans un autre pays.

La partie audio tient également toutes ses promesses. La réduction de bruit active est deux fois plus efficace que la génération précédente. La qualité sonore est au rendez-vous grâce à une nouvelle architecture acoustique qui permet d’obtenir des basses particulièrement riches et une scène sonore plus large.

Enfin, avec une autonomie qui peut atteindre les 8 heures d’écoute en une seule charge avec la réduction de bruit active (et jusqu’à 24 heures avec le boitier), vous pouvez profiter de vos écouteurs toute la journée sans avoir peur que la batterie ne vous lâche !