Ces robots faits uniquement de jambes peuvent prendre des milliards de formes différentes

Des chercheurs explorent une nouvelle façon de concevoir les robots. Leur idée consiste à utiliser des modules simples capables de s’assembler entre eux. Le résultat donne des machines capables de changer totalement de forme.

La robotique ne cesse de proposer de nouveaux concepts. Certains projets cherchent à intégrer ces machines dans des objets du quotidien. On l’a vu récemment avec le Robot Phone de Honor, présenté au Mobile World Congress. Ce smartphone intègre un bras articulé équipé d’une caméra et d’une intelligence artificielle. Le système peut suivre un sujet automatiquement, stabiliser l’image et adapter le cadrage en temps réel. L’objectif est d’aider les créateurs de contenus ou de faciliter certaines tâches sans avoir besoin d’accessoires supplémentaires.

D’autres projets se concentrent davantage sur le réalisme des robots. C’est le cas du robot Emo. Cette machine est capable de synchroniser ses lèvres avec la parole et le chant, une première dans ce domaine. Pour y parvenir, les ingénieurs ont équipé son visage en silicone de 26 moteurs indépendants. Ce dernier a appris à contrôler ces mouvements en s’observant dans un miroir, puis en analysant des vidéos. Les recherches cherchent souvent à rapprocher les robots des humains. Mais certains scientifiques explorent une approche très différente.

Des robots modulaires faits de “jambes autonomes” peuvent générer des centaines de milliards de formes

Une équipe de chercheurs a développé un robot capable de changer totalement de forme grâce à des modules indépendants. Leur étude, publiée dans la revue scientifique PNAS, décrit un système composé d’unités appelées “autonomous modular legs”. Chaque module ressemble à une petite structure avec deux cylindres reliés à une sphère centrale. Cette unité possède sa propre batterie, ses capteurs, son processeur et ses actionneurs, ce qui lui permet de se déplacer seule. Elle peut rouler, pivoter ou même se propulser légèrement dans les airs.

La particularité de ces modules vient de leur capacité à s’assembler. Chaque unité dispose de 18 points de connexion permettant de se fixer à d’autres modules. Avec seulement deux unités, les chercheurs ont déjà identifié 435 configurations possibles. Lorsque plusieurs modules sont assemblés, certains deviennent des jambes tandis que d’autres servent de structure centrale. Avec cinq modules, le nombre de combinaisons atteint des centaines de milliards. Une vidéo publiée dans la section Media de l’étude montre ces robots se déplacer sous différentes formes. Pour l’instant, ces machines ne peuvent pas encore se réparer seules ni modifier leur structure automatiquement. Mais ce système pourrait permettre de concevoir des robots capables de s’adapter à des environnements très variés.