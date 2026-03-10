Microsoft Authenticator ne fonctionnera plus sur les smartphone rootés ou jailbreakés

L'application d'authentification de Microsoft va bientôt détecter les smartphones ayant subi un root ou un jailbreak. Ils seront supprimés de la liste des appareils avec lesquels le service peut fonctionner, empêchant l'identification.

Parmi les différentes méthodes utilisées pour sécuriser l'accès aux services en ligne, on trouve les applications d'authentification. Par exemple Google Authenticator ou Microsoft Authenticator. Le principe est simple : après avoir entré votre identifiant et votre mot de passe, vous devez entrer une combinaison de 6 chiffres générée aléatoirement par l'appli. Cette dernière change à intervalles réguliers, généralement toutes les 30 secondes.

Du côté de la firme de Redmond, on ne plaisante pas avec cette couche de sécurité supplémentaire. Bientôt, Microsoft Authenticator ne fonctionnera pas si votre smartphone a subi un “root” ou un “jailbreak”. Pour rappel, il s'agit d'une modification du système permettant de s'accorder tous les droits sur l'appareil. Avec les conséquences que cela implique sur la sécurité de ce dernier puisqu'il est alors plus ouvert aux cyberattaques.

Microsoft empêchera d'utiliser son Authenticator sur un smartphone rooté ou jailbreaké

Le déploiement de cette mise à jour a déjà commencé sur Android. Sur iOS, elle démarrera en avril. Dans les deux cas, le procédé sera en place chez l'ensemble des utilisateurs concernés au plus tard en juin 2026. Microsoft veut vous laisser le temps de changer de smartphone avec un système d'étapes. D'abord, l'application affichera une série d'avertissements. Vous pouvez les voir sur les captures d'écran ci-dessous.

Ensuite, vous perdrez la possibilité d'utiliser l'application. Elle s'ouvrira, mais vous ne pourrez rien faire avec. Enfin, si vous continuez d'ignorer les messages, Microsoft Authenticator effacera toutes les données que l'application possède concernant l'appareil. Ce système est impossible à éviter. Ce n'est pas une option que vous pouvez refuser. Notez qu'elle concerne uniquement les smartphones d'entreprises. À ce stade, il n'est pas question d'étendre le processus aux mobiles des utilisateurs particuliers. Rien ne dit que cela ne sera pas le cas un jour en revanche.

