Microsoft Authenticator ne fonctionnera plus sur les smartphone rootés ou jailbreakés

L'application d'authentification de Microsoft va bientôt détecter les smartphones ayant subi un root ou un jailbreak. Ils seront supprimés de la liste des appareils avec lesquels le service peut fonctionner, empêchant l'identification.

Microsoft Authenticator
Crédits : 123RF

Parmi les différentes méthodes utilisées pour sécuriser l'accès aux services en ligne, on trouve les applications d'authentification. Par exemple Google Authenticator ou Microsoft Authenticator. Le principe est simple : après avoir entré votre identifiant et votre mot de passe, vous devez entrer une combinaison de 6 chiffres générée aléatoirement par l'appli. Cette dernière change à intervalles réguliers, généralement toutes les 30 secondes.

Lire aussi – Microsoft Authenticator ne pré-remplira plus vos mots de passe, mais il y a une alternative

Du côté de la firme de Redmond, on ne plaisante pas avec cette couche de sécurité supplémentaire. Bientôt, Microsoft Authenticator ne fonctionnera pas si votre smartphone a subi un “root” ou un “jailbreak”. Pour rappel, il s'agit d'une modification du système permettant de s'accorder tous les droits sur l'appareil. Avec les conséquences que cela implique sur la sécurité de ce dernier puisqu'il est alors plus ouvert aux cyberattaques.

Microsoft empêchera d'utiliser son Authenticator sur un smartphone rooté ou jailbreaké

Le déploiement de cette mise à jour a déjà commencé sur Android. Sur iOS, elle démarrera en avril. Dans les deux cas, le procédé sera en place chez l'ensemble des utilisateurs concernés au plus tard en juin 2026. Microsoft veut vous laisser le temps de changer de smartphone avec un système d'étapes. D'abord, l'application affichera une série d'avertissements. Vous pouvez les voir sur les captures d'écran ci-dessous.

Microsoft Authenticator root jailbreak
Crédits : Windows Latest

Ensuite, vous perdrez la possibilité d'utiliser l'application. Elle s'ouvrira, mais vous ne pourrez rien faire avec. Enfin, si vous continuez d'ignorer les messages, Microsoft Authenticator effacera toutes les données que l'application possède concernant l'appareil. Ce système est impossible à éviter. Ce n'est pas une option que vous pouvez refuser. Notez qu'elle concerne uniquement les smartphones d'entreprises. À ce stade, il n'est pas question d'étendre le processus aux mobiles des utilisateurs particuliers. Rien ne dit que cela ne sera pas le cas un jour en revanche.

Source : Windows Latest


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Les AirPods Pro 3 sont à prix cassé pour les Ventes Flash de Printemps, vite !

Vous avez manqué les récentes promotions sur les AirPods Pro 3 ? Pas d’inquiétudes, les excellents écouteurs sans fil d’Apple sont de retour à prix réduit et sont même moins…

Ces robots faits uniquement de jambes peuvent prendre des milliards de formes différentes

Des chercheurs explorent une nouvelle façon de concevoir les robots. Leur idée consiste à utiliser des modules simples capables de s’assembler entre eux. Le résultat donne des machines capables de…

Non ce n’est pas la faute de Mercure ou Jupiter : explication scientifique du mouvement rétrograde

À certaines périodes de l’année, les planètes du système solaire semblent changer de direction. On dit alors qu’elles rétrogradent. Mais à quoi ce phénomène visuel, que l’astrologie s’est approprié, est-il…

Bon plan : le casque CMF Headphone Pro avec réduction de bruit active est à moins de 80 €

Amazon propose en ce moment le CMF Headphone Pro sous la barre des 80 € à l’occasion des Ventes Flash de Printemps. Ce casque sans fil mise sur un rapport…

Dreame H12 Pro FlexReach : grosse chute de prix sur l’aspirateur 3-en-1 pour cette vente flash !

Les Ventes Flash de Printemps viennent tout juste de débuter sur Amazon et les prix bas sont bien au rendez-vous ! L’excellent aspirateur laveur Dreame H12 Pro FlexReach est actuellement…

Ce jeu en ligne fait gagner 400 000 € à ses joueurs simplement en cliquant sur des arbres

Le bien nommé Cash Apple est un jeu en ligne lancé récemment par une application de wallet numérique dont le principe est on ne peut plus simple : cliquez sur…

Samsung prépare une belle surprise aux joueurs avec sa technologie 3D sans lunettes

Samsung veut relancer l’intérêt pour la 3D dans les jeux vidéo. Le constructeur développe des écrans capables d’afficher des images en relief sans lunettes. De nombreux arrivent désormais sur cette…

TV

Grosse promo sur les AirPods 4 : les écouteurs d’Apple sont à un bon prix

Amazon propose les AirPods 4 à un super prix. Au lieu de 149 €, la version standard est actuellement à 109 €, soit le meilleur prix sur les écouteurs Apple….

Les Google Pixel bloqués à 77 % de charge depuis la dernière mise à jour

La mise à jour Pixel de mars a provoqué un changement de comportement dans la recharge des smartphones. Bug ou volonté de Google ? La gronde monte depuis quelques jours…

Amazon casse les prix pour ses Ventes Flash de printemps : les meilleures promos

Amazon lance ses Ventes Flash de Printemps, avec des réductions importantes sur l’ensemble du site. Nous avons fait le tour des offres high-tech : découvrez ici les promos qui valent…