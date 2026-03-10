Non ce n’est pas la faute de Mercure ou Jupiter : explication scientifique du mouvement rétrograde

À certaines périodes de l’année, les planètes du système solaire semblent changer de direction. On dit alors qu’elles rétrogradent. Mais à quoi ce phénomène visuel, que l’astrologie s’est approprié, est-il dû ? On vous l’explique.

Jupiter
Crédits : NASA

Peut-être avez-vous déjà entendu ou lu l’expression « Mercure rétrograde ». Si tel est le cas, c’était probablement sur les réseaux sociaux tant elle est devenue un mème. En astrologie, Mercure est associée à la communication et il est bien plus facile de blâmer une planète pour tous ses problèmes dans ce domaine (Wi-Fi qui bugue, fin d’une relation…).

Pour remettre du contexte plus terre à terre dans ces considérations, notons d’abord que Mercure n’est pas la seule planète à rétrograder – c’est à dire à sembler changer de direction. Mais, scientifiquement, qu’est-ce que cela signifie ? Et pourquoi une planète rétrograde-t-elle ? C’est ce que nous allons voir dans cet article avec l’exemple de Jupiter qui, ce 10 mars 2026, s’apprête à achever sa rétrogradation amorcée en novembre 2025.

Lire aussi – Surprise ! Jupiter est plus petite que prévu : cette découverte cruciale défie notre vision des géantes gazeuses

Voici pourquoi les planètes du système solaire semblent parfois inverser leur trajectoire

Posons d’abord les bases. De notre point de vue et par rapport au fond d’étoiles fixes, Mars, Saturne, Uranus, Neptune et Jupiter se déplacent vers l’est. Ça, c’est habituellement. Toutefois, périodiquement et temporairement, chacune de ces planètes donnent l’impression de revenir sur ses pas.

Il s’agit là d’un jeu de perspective céleste : le mouvement rétrograde. Cette illusion se produit lorsque la Terre se trouve entre le Soleil et ladite planète en mouvement rétrograde – c’est un phénomène baptisé opposition. Comme notre planète parcourt son orbite plus vite que les planètes extérieures, elle les « rattrape » inéluctablement. Cela donne donc l’impression que ces planètes, Jupiter par exemple, s’immobilisent avant de faire marche arrière.

Lire aussi – Jupiter et Saturne : similaires mais pas jumelles, leurs vortex polaires trahissent leurs secrets

Mais à partir du 10 mars, Jupiter reprend son mouvement prograde (vers l’est), puisque la Terre s’éloigne du point d’opposition. Cependant, la course de la géante gazeuse ne s’arrête pas là. Sa conjonction solaire, le moment où elle passera derrière le Soleil de notre point de vue, aura lieu le 29 juillet. Ainsi, fin juin, elle deviendra temporairement invisible. Ce n’est qu’à la mi-août qu’elle réapparaîtra comme « planète du matin », comme le souligne Space.com. Et son prochain mouvement rétrograde devrait intervenir avant le 12 décembre.


