Nothing lance ses Ear (3), des écouteurs sans fil pour parler avec ChatGPT

Les Nothing Ear (3) donnent une utilité au boîtier au-delà de la simple recharge et permet de converser avec ChatGPT. Une proposition différente sur le marché, voici tout ce qu'il faut savoir à leur sujet.

Nothing vient d'officialiser les Ear (3), ses nouveaux écouteurs sans fil. Deux ans et demi après la sortie des Nothing Ear (2), on attend le constructeur au tournant, alors que la génération précédente ne nous avait pas franchement convaincus. Pour ce nouveau modèle, la marque se montre innovante et mise sur l'originalité pour séduire les consommateurs.

Encore une fois, Nothing fait le choix d'un design audacieux, aussi bien pour les oreillettes que pour le boitier de charge. On retrouve une esthétique bien marquée et propre au fabricant, avec un “boîtier transparent signature [qui] révèle la structure acoustique interne”. Pour les écouteurs, Nothing assure avoir amélioré sa conception, avec un angle de tige plus naturel, une ventilation interne pour soulager la pression et des embouts en silicone souple. L'enjeu a été de trouver l'équilibre optimal entre un ajustement sûr, mais qui ne serre pas trop, un défi d'ingénierie majeur pour ce type de produit intra-auriculaire.

Nothing se démarque avec Super Mic

La grande nouveauté mise en avant par Nothing pour ces Ear (3) est la fonctionnalité Super Mic. L'étui de charge des écouteurs intègre un système à double microphone doté d'une technologie de filtrage du bruit ambiant, qu'il neutralise jusqu'à 95 dB. La marque veut positionner ses écouteurs comme la meilleure solution pour passer des appels ou envoyer des messages vocaux.

L'utilisateur peut passer en mode Super Mic en appuyant sur le bouton Talk de l'étui de chargement. Pour de meilleurs résultats, le boîtier doit être tenu devant la bouche. Il reste à voir si ce système est vraiment plus pratique ou efficace que d'utiliser directement le micro de son smartphone. Pour parler en utilisant les micros de l'étui, il faut soit maintenir la touche Talk enfoncée, pratique pour des appels rapides ou des messages vocaux, soit appuyer deux fois de suite pour verrouiller la capture audio, utile pour les conversations et les transcriptions plus longues. Dans ce dernier cas, appuyer une nouvelle fois sur le bouton permet de revenir au microphone des écouteurs.

Nothing précise que l'antenne Bluetooth du boîtier est positionnée de manière à rester à l'écart de la main lorsque vous le tenez, afin de conserver un signal stable. Super Mic est surtout conçu pour les appels vidéo avec l'application native d'Android et iOS, ainsi que les apps tierces comme Zoom, Teams, Google Meet, WhatsApp ou WeChat. La fonction est aussi compatible avec les applications natives de mémo vocal, comme iOS Voice Memos, et les applications vidéo tierces telles que Blackmagic. Par contre, elle n'est pas optimisée pour envoyer des messages vocaux sur les applications comme WhatsApp, Instagram ou Snapchat, ni pour enregistrer des vidéos avec l'appareil photo du mobile.

Un accès direct à ChatGPT

Comment lancer un nouveau produit en 2025 sans évoquer l'IA ? Pour ses Ear (3), Nothing fait le choix d'offrir un accès simplifié à ChatGPT. En pinçant deux fois vos écouteurs, ou avec un appui long sur le bouton Talk de l'étui, vous invoquez l'assistant IA d'OpenAI et pouvez converser avec lui par la voix. Cette fonction est exclusive aux smartphones Nothing. Si les écouteurs sont associés à un mobile d'une autre marque, ces gestes permettent de faire appel à l'assistant par défaut, comme Gemini, Siri ou Bixby.

Le constructeur annonce une autonomie de jusqu'à 5,5 heures d'écoute avec la réduction de bruit adaptative activée et jusqu'à 10 heures sans ANC, grâce aux batteries d'une capacité de 55 mAh. L'endurance des Ear (2) était faiblarde et Nothing devait absolument s'améliorer sur ce point. Avec le boîtier, l'autonomie monte jusqu'à 22 heures. Celui-ci supporte la charge sans fil et bénéficie d'une recharge rapide par USB-C octroyant 10 heures d'écoute en 10 minutes de charge. Les oreillettes et le boîtier sont tous deux certifiés IP54.

Les Nothing Ear (3) prennent en charge le standard Bluetooth 5.4 et le codec audio LDAC. Un mode faible latence permet d'éviter les problèmes de synchronisation image/son pour les jeux et les vidéos. La restitution sonore est confiée à des drivers de 12 mm. Notre test permettra de juger leurs performances.

Ces nouveaux écouteurs sans fil de Nothing seront disponibles à partir du 8 octobre 2025. Ils se déclinent dans les coloris noir et gris, et sont vendus au prix de 179 euros.