Nothing aurait triché pour vanter l’appareil photo du Phone (3), les preuves sont accablantes

Nothing aurait présenté plusieurs photos comme prises par son smartphone Phone (3) alors que ce n'est pas le cas. Un internaute a pu retrouver les clichés sur un site ou des photographes vendent les leurs.

Allez sur n'importe quel site d'un fabricant de smartphones et ouvrez la page de présentation d'un de ses mobiles. Fatalement, vous arriverez à une section vous expliquant que les capteurs photos de l'appareil font des clichés magnifiques, exemples à l'appui. La qualité des clichés pris par un mobile est depuis longtemps un argument de vente qu'il faut absolument mettre en avant. Pour certaines marques, c'est même le principal.

On comprend donc aisément pourquoi les exemples de résultats doivent être sélectionnés avec soin. Ce sont eux qui devront convaincre les potentiels acheteurs après tout. Et pour y parvenir, certains constructeurs n'hésitent pas à trafiquer la vérité.

Le dernier a avoir été pris la main dans le sac serait Nothing avec son Phone (3). Dans un boutique que l'on suppose située en Océanie, l'appareil est en mode “démonstration”. Ouvrir la section Caméra montre une page intitulé #WithNothing (#AvecNothing) sur laquelle on voit 5 photos et le message : “Jugez par vous-même. Voici ce que notre communauté a capturé avec le Phone (3)“. Sauf que c'est faux.

Le Phone (3) de Nothing n'a pas pris ces photos malgré ce que dit la marque

Les 5 clichés en question proviennent tous du site stills.com, sur lequel vous pouvez acheter des photos pour les utiliser dans vos projets. Aucun n'a été pris avec un Nothing Phone (3). L'un des photographes a contacté Android Police : “Je suis le propriétaire de l'une des photos mentionnées dans cet article. Je confirme que ma photo n'a pas été prise avec Nothing Phone. Elle a été prise avec mon appareil photo hybride“.

La personne ajoute que le client mentionné, celui qui a acheté la photo, est “nothing.tech“. On se rappelle qu'en 2016 déjà, Huawei avait été pris la main dans le sac pour une histoire similaire. La firme avait présenté un cliché comme pris avec le Huawei P9 alors qu'il avait été capturé avec un appareil photo à 4 500 $. Contacté par Android Police, Nothing n'a fait aucun commentaire pour le moment.