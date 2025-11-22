Android 16 est enfin disponible sur ces smartphones très populaires et apporte plein de nouveautés

Cette semaine, Android 16 a enfin fait son arrivée sur une nouvelle gamme de smartphones qui l'attendait depuis des mois. Comme toujours avec les mises à jour majeures, le nouveau système d'exploitation amène avec lui son lot de fonctionnalités, dont certaines spécifiques aux smartphones concernés qui raviront leurs plus grands fans.

Nothing n'était pas vraiment en avance par rapport à la concurrence pour ce qui est de proposer Android 16 sur ses smartphones. Alors que la plupart des grands noms de l'industrie avaient déjà commencé le déploiement sur leurs appareils respectifs, le constructeur a attendu le mois d'octobre dernier pour lancer son programme de bêta pour Nothing OS 4.0, sa surcouche basée sur le système d'exploitation de Google.

On pouvait alors espérer une mise à disposition d'ici quelques semaines. C'est désormais chose faite. Depuis hier, les smartphones Nothing commencent à recevoir la mise à jour vers Nothing OS 4.0. Pour l'heure, seul le Nothing (3) a droit à l'update. Le constructeur a précisé que les autres appareils compatibles recevront la mise à jour “d'ici quelques semaines”, sans plus de précision. Espérons que l'on n'attende pas des mois.

Voici les nouveautés apportées par Android 16 sur les smartphones Nothing compatibles

Au-delà des nouvelles fonctionnalités inhérentes à Android 16, Nothing OS 4.0 apporte bien sûr des nouveautés exclusives aux smartphones compatibles. Citons surtout le lien créé entre Live Updates et le système de glyphes à l'arrière de la coque, désormais capable de traquer l'avancée de votre livraison ou de votre trajet sans même avoir à déverrouiller son écran. La mise à jour apporte également un mode “extra dark”, encore plus sombre que celui déjà disponible.

À cela viennent s'ajouter les désormais traditionnelles nouveautés IA, notamment la possibilité de créer des widgets en s'aidant de l'intelligence artificielle, mais surtout le tableau de bord qui trace l'intégralité des données utilisées par la technologie. Enfin, Nothing OS 4.0 permet de passer automatiquement en mode silencieux simplement en posant son smartphone, ainsi que de prendre un selfie “miroir” simultanément qu'un selfie de face grâce au mode Glyph.