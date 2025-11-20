CMF Headphone Pro : Amazon brade le casque doté d’une autonomie monstrueuse, ne ratez pas ce bon plan !

Le CMF Headphone Pro est en promotion lors du Black Friday chez Amazon ! Pendant l'événement commercial de fin d'année, le casque sans fil à réduction de bruit doté d'une autonomie monstrueuse est à -30%.

Depuis ce jeudi 20 novembre 2025, Amazon a officiellement lancé son Black Friday. Parmi les offres promotionnelles à saisir avant le lundi 1er décembre (jour du Cyber Monday), on peut trouver le CMF Headphone Pro à prix cassé.

Disponible en trois coloris au choix, le casque sans fil conçu par la filiale de Nothing est au tarif de 69 euros au lieu de 99 euros. Cela correspond à une remise immédiate de 30% par rapport au prix conseillé. Pour information, il s'agit d'un produit vendu et expédié par Amazon qui est éligible au paiement en plusieurs fois sans frais.

Le casque CMF Headphone Pro en détails

Accompagnés de coussinets amovibles, le CMF Headphone Pro vous permet de vous isoler des bruits ambiants avec la réduction de bruit hybride. En s'adaptant à votre environnement, le casque sans fil vous aide à vous concentrer sur ce que vous voulez vraiment entendre.

À l'intérieur, le casque CMF Headphone Pro possède des hauts-parleurs personnalisés de 40 mm équipés de diaphragmes plaqués nickel qui réduisent la distorsion et augmentent la clarté du son. Avec la prise en charge du codec LDAC et les certifications Hi-Res avec ou sans fil, l'appareil fournit un son haute résolution.

Au niveau de l'autonomie, le Headphone Pro signé CMF offre 100 heures d'écoute, ou 50 heures avec la réduction de bruit activée. Grâce à la compatibilité avec la charge rapide, branchez-le pendant 5 minutes et vous obtenez 4 heures d'écoute supplémentaires. Aussi, avec le chargeur USB-C, la batterie se recharge complètement en moins de 2 heures. Enfin, le casque est fourni avec une pochette de transport et un câble 3,5 mm.