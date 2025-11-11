11.11 AliExpress : ces trottinettes électriques font un carton aujourd’hui, dès 194 euros !

Le 11.11 AliExpress démarre fort avec des promos jusqu’à -60 %. Trois trottinettes électriques tirent leur épingle du jeu : compactes, puissantes et stylées, elles sont à prix mini aujourd’hui seulement.

C’est parti pour le plus grand festival shopping de l’année : le 11.11 AliExpress est lancé, avec des réductions massives sur des milliers de produits. Parmi les bons plans les plus intéressants du jour, trois trottinettes électriques se distinguent :

Accessibles, performantes ou haut de gamme, il y en a pour tous les usages et tous les budgets. Que vous vouliez éviter les embouteillages ou simplement vous déplacer autrement, c’est le moment parfait pour sauter le pas.

Mais attention, les offres prennent fin le 19 novembre prochain (inclus) et les stocks sépuisent vite !

iScooter i9Max : idéale pour débuter à petit prix

La iScooter i9Max tombe à 194,59 euros au lieu de 214,59 euros avec le code S11FR20. Légère et facile à plier, elle est parfaite pour les trajets urbains quotidiens. Son moteur de 350 W permet d’atteindre 25 km/h, et sa batterie offre jusqu’à 25 km d’autonomie. Grâce à son écran LED intégré et ses pneus anti-crevaison de 8,5 pouces, elle allie confort et sécurité sans exploser le budget.

Todimart X5 : confort et autonomie pour la ville

Pour ceux qui veulent un peu plus de puissance, la Todimart X5 passe à 335,82 euros au lieu de 395,82 euros avec le code S11FR60. Elle affiche jusqu’à 35 km d’autonomie et supporte aisément les pentes urbaines grâce à un moteur de 500 W. Sa structure en aluminium pliable se transporte facilement, tandis que ses suspensions avant et arrière assurent une conduite fluide, même sur les pavés.

X7 / X7 Pro : la référence urbaine à prix canon

La plus performante du trio, la trottinette X7 ou X7 Pro, descend à 467,17 euros au lieu de 552,17 euros avec le code S11FR85. Avec une autonomie jusqu’à 40 km, une vitesse max de 25 km/h et un double freinage électronique, elle offre un équilibre idéal entre puissance, confort et sécurité. Son design pliable et son écran LCD intuitif en font un modèle pratique pour les déplacements quotidiens.

Les avantages du Festival 11.11 AliExpress

Le 11.11, c’est plus que quelques jours de promos. C’est l’événement shopping mondial le plus attendu de l’année pour Aliexpress qui propose notamment :

Jusqu’à -80 % sur des milliers de produits, le prix le plus bas de l’année

sur des milliers de produits, le prix le plus bas de l’année Réductions PayPal jusqu’à 33 euros , y compris avec le paiement en 4X

, y compris avec le paiement en 4X “Secouez et gagnez” sur l’application AliExpress pour des cadeaux gratuits et codes mystère chaque jour

pour des cadeaux gratuits et codes mystère chaque jour Des milliers d’offres flash renouvelées en continu pendant 9 jours

En prime, vous avez accès à plusieurs codes promo valables sur presque tout le site pour :

3 euros de remise dès 15 euros d’achat avec le code S11FR03

5 euros de remise dès 29 euros avec le code S11FR05

12 euros de remise dès 69 euros avec le code S11FR12

20 euros de remise dès 129 euros avec le code S11FR20

40 euros de remise dès 249 euros avec le code S11FR40

60 euros de remise dès 369 euros avec le code S11FR60

75 euros de remise dès 469 euros avec le code S11FR75

85 euros de remise dès 549 euros avec le code S11FR85

Finalement, profitez du 11.11 pour enfin passer à l'étape supérieure dans vos déplacements du quotidien grâce à une trottinette électrique performante, légère et surtout, à prix mini !

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.