NordVPN : pour vos vacances, profitez d’une solide protection VPN à un prix mini

Pour vos vacances, un VPN va être indispensable pour protéger votre PC ou votre smartphone si vous vous connectez à des réseaux WiFi inconnus. Cela tombe bien car pour les soldes d'été, NordVPN propose des réductions allant jusqu'à 69% et de nombreuses options pour profiter d'une protection complète.

RETROUVEZ LES OFFRES NORDVPN

NordVPN se renouvelle constamment et propose aujourd'hui l'offre la plus complète en matière de sécurité en ligne. En plus d'offrir une solution VPN parmi les plus efficaces du marché, l'application dispose de plusieurs autres fonctionnalités pour renforcer votre protection sur Internet.

Outre le chiffrement de bout en bout de votre trafic, vous pouvez également souscrire à des options intégrant un gestionnaire de mot de passe et un stockage Cloud sécurisé. Et à l'occasion des soldes d'été 2022, NordVPN fait chuter ses prix et offre un mois de service gratuit pour toute souscription à son abonnement de deux ans.

Un VPN rapide et sécurisé, mais plus encore

NordVPN a récemment procédé à une refonte de son offre et a ajouté plusieurs options à son abonnement VPN de base. Les utilisateurs peuvent donc désormais souscrire aux fonctionnalités NordPass et NordLocker. Il s'agit respectivement d'un gestionnaire de mot de passe et d'un stockage Cloud chiffré. Toutes les formules intègrent également une protection contre les virus.

Pour les soldes d'été, ces formules sont en promotion. NordVPN vous offre un mois de service à condition que vous optiez pour l'abonnement de 2 ans. Vous bénéficiez systématiquement d'une réduction allant jusqu'à 69% en fonction de la formule choisie. Retrouvez ci-dessous les trois formules promotionnelles de NordVPN :

NordVPN + 1 mois GRATUIT : 62% de réduction, soit 2,77€ par mois (69,36€ pour 24 + 1 mois).

: 62% de réduction, soit 2,77€ par mois (69,36€ pour 24 + 1 mois). NordVPN + NordPass + 1 mois GRATUIT : 64% de réduction, soit 3,35 € par mois (83,76€ pour 24 + 1 mois).

64% de réduction, soit 3,35 € par mois (83,76€ pour 24 + 1 mois). NordVPN + NordPass + NordLocker + 1 mois GRATUIT : 69% de réduction, soit 4,50€ par mois ( 112,56€ pour 24 + 1 mois).

Les caractéristiques de NordVPN

NordVPN sécurise votre connexion grâce à son protocole NordLynx et à son chiffrement AES-256, l'un des plus solides du marché. Vous avez le choix entre plus de 5000 serveurs et 60 pays différents, dont bien sûr la France et les États-Unis. L'autre avantage de ce VPN est qu'il vous permet de partager votre compte avec les membres de votre famille. Il est possible de se connecter sur jusqu'à 6 appareils en même temps.

Et comme si cela ne suffisait pas, vous pouvez désormais profiter d'une protection contre les menaces en ligne grâce à un antivirus et un scanner de vulnérabilité intégrés. NordVPN propose également un gestionnaire de mots de passe et dispose d'un stockage Cloud sécurisé de 1 To.