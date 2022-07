64,99 €, c’est le prix de la souris sans fil Logitech MX Master 3 pour Mac

Belle offre à saisir pour celles et ceux à la recherche d'une souris sans fil pour leur Mac ! Chez Amazon, l'excellente Logitech MX Master 3 est à moins de 65 euros. On fait le point sur ce nouveau bon plan dans la suite de l'article.

C'est dans le cadre d'une offre promotionnelle à durée indéterminée qu'Amazon propose la Logitech MX Master pour Mac à prix réduit.

En effet, l'excellente souris sans fil de la marque suisse proposée dans son coloris gris est vendue par le célèbre site e-commerce à 64,99 euros au lieu de 79,99 euros ; ce qui fait une économie de 15 euros par rapport au dernier prix constaté à la fin du mois de juin.

Compatible pour iMac, iPad (iPadOS 13.4 ou version supérieure), MacBook Pro et MacBook, la souris sans fil Logitech MX Master 3 dispose essentiellement d'une roulette de défilement ultra-rapide, de 7 boutons (clic gauche/droit, avant/arrière, changement d'application, changement de mode de défilement, clic central), d'un capteur 4 000 PPP et d'une batterie rechargeable Li-Po de 500 mAh lui permettant d'être autonome pendant 70 jours. L'accessoire est fourni avec un câble de charge USB Type C. Enfin, la Logitech MX Master garantie deux ans affiche des dimensions de 12.5 x 8.4 x 5.1 centimètres et un poids de 141 grammes.