Économisez 550 € sur le PC ultra-portable ASUS ZenBook 13 OLED EVO pour les soldes

À l’occasion d’une offre promotionnelle à durée limitée pour les soldes d’été, le PC ultra-portable ASUS ZenBook 13 OLED EVO perd 550 euros de son prix sur le site de la Fnac. Une excellente affaire à ne pas rater !

VOIR L’OFFRE DE LA FNAC SUR LE ASUS ZENBOOK 13 OLED EVO

C’est dans le cadre d’une vente flash prenant fin le vendredi 1er juillet 2022 à 18 heures que la Fnac vous permet de faire une économie de 550 euros sur l’achat d’un PC ultra-portable de la marque ASUS.

Pendant cette offre promotionnelle à durée limitée, le ZenBook 13 OLED EVO passe de 1899,99 euros à 1349,99 euros. Pour information, la livraison gratuite du produit peut se faire à domicile ou en magasin Fnac.

En plus de la vente flash, il est aussi possible de profiter de la carte Fnac+ à moitié prix (valable jusqu’au 30 juin), d’une remise de 40 euros pour l'achat simultané du PC portable en question et de la suite bureautique Microsoft 365 Famille, de 4 mois offerts au service Deezer Premium, d’un accès d’un mois offert à la plateforme BrutX et d’un remboursement maximal de 1000 euros de la part d’ASUS sur la reprise d'un ancien PC ou Mac (voir conditions).

ZenBook 13 OLED EVO : un ultra-portable aux bonnes performances technologiques

Dédié à la productivité avancée dans un format ultra mobile grâce au couple processeur Intel Core i7 et 32 Go de mémoire RAM, le ZenBook 13 OLED EVO est un ultra-portable haut de gamme aux bonnes performances technologiques ; comme le prouvent ces caractéristiques.

Fonctionnant avec le système d’exploitation Microsoft Windows 11 Edition Home à 64 bits, le PC portable d’ASUS disponible en gris dispose d’un écran OLED de 13,3 pouces certifié VESA et HDR True Black 500 avec une résolution en Full HD de 1920 x 1080 pixels, d’un clavier français AZERTY et d’un pavé tactile doté d’un NumPad.

À l’intérieur, le ZenBook 13 OLED EVO intègre un espace de stockage interne de 1 To en SSD, un processeur Intel Core i7-1165G7 Evo, une carte graphique Intel Iris Xe Graphics et une batterie donnant la possibilité à l’appareil d’être utilisé durant 13 heures.

Il est également équipé d’un lecteur de carte microSD, de la technologie sans fil Bluetooth 5.0, d’une carte Wi-Fi 802.11 ax intégrée, d’un port HDMI 2.0, de deux Thunderbolt 4 et d’un port USB 3.2 Type A Gen 1.

VOIR L’OFFRE DE LA FNAC SUR LE ASUS ZENBOOK 13 OLED EVO

Cet article est une publication sponsorisée proposée par ASUS.