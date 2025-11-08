NordVPN s’invite sur les nouveaux Fire TV Stick d’Amazon… et fait chuter ses prix pour le Black Friday !

NordVPN passe à la vitesse supérieure en cette fin d’année. Au programme : des nouvelles offres pour le Black Friday et deux nouveautés majeures, dont l’une ravira les utilisateurs du tout dernier Fire TV Stick d’Amazon.

NordVPN renforce continuellement la cybersécurité de ses utilisateurs. L’une de ses dernières fonctionnalités concerne la sécurité des familles. C’est une option de contrôle parental spécifiquement dédié au blocage des contenus pour adultes. Elle peut être configurée sur les appareils des enfants afin de les protéger des nombreux risques en ligne. L’autre nouveauté phare de cette fin d’année, c’est la compatibilité de NordVPN avec le nouvel OS des Fire TV Stick d’Amazon.

Fire TV Stick sous Vegas OS : NordVPN débarque pour un streaming sécurisé !

Il ne vous a sans doute pas échappé qu’Amazon a lancé dernièrement le Fire TV Stick 4K Select, le premier appareil à embarquer son tout nouveau système baptisé Vega OS. Amazon abandonne ainsi Fire OS basé sur Android, au profit d’un nouveau système dérivé directement de Linux.

À travers ce changement, Amazon revendique son indépendance vis-à-vis de Google et d’Android. Il a désormais une totale maîtrise de l’écosystème et contrôle ses cycles de mise à jour. Vega OS est annoncé comme un système plus sécurisé. Il est par ailleurs léger et peu gourmand en ressources, ce qui permet d’optimiser les performances.

Des changements aussi radicaux s’accompagnent généralement d’une période de balbutiement. Vega OS démarre avec une bonne base d’applications, et notamment ceux d’Amazon. Mais il faudra du temps pour que la majorité des développeurs de la communauté d’Android migrent leurs applications vers le nouvel OS du géant américain.

Les premiers utilisateurs du Fire TV Stick 4K Select se plaignent notamment de l’absence de compatibilité avec les VPN. Amazon a toutefois annoncé que le support de cette fonction sera activé dans les prochains jours à travers une mise à jour.

NordVPN a été l’un des premiers à se mettre au pas. Le VPN est déjà prêt à débarquer sur Vega OS. Dès le déploiement de la mise à jour d’Amazon, les utilisateurs pourront installer et configurer l’application sur le Fire TV Stick 4K Select.

Black Friday : 74% de réduction sur NordVPN

Les prix de NordVPN s’effondrent pour le Black Friday

NordVPN n’a pas attendu la fin du mois pour lancer sa plus grosse promo de fin d’année. Le Black Friday est déjà lancé pour le VPN qui profite en ce moment d’une réduction de 74% sur l’abonnement de deux ans, avec 3 mois offerts en bonus.

Basique (24 mois + 3 mois offerts) : 2,99 € par mois, soit une réduction de 74%.

(24 mois + 3 mois offerts) : 2,99 € par mois, soit une réduction de 74%. Plus (NordVPN + NordPass) (24 mois + 3 mois offerts) : 3,89 € par mois (-74%).

(24 mois + 3 mois offerts) : 3,89 € par mois (-74%). Ultime (NordVPN + NordPass + Nordlocker + Assurance Cyber)(24 mois + 3 mois offerts) : 6,39 € par mois (-74%).

dès 2.99€ Satisfait ou remboursé 30 jours 8000 serveurs 10 connexions simultanées maximum 126 pays couverts 9.5 Voir le site Notre test plus de détails Caractéristiques complètes du VPN NordVPN. - 74% 2.99€/ mois Pendant 27 mois Souscrire - 60% 4.59€/ mois Pendant 12 mois Souscrire 12.99€/ mois Pendant 1 mois Souscrire Vitesse Qualité/Prix Sécurité Fonctionnalités Support Client Simplicité

C’est donc le moment idéal pour vous abonner à moindre coût. Notez enfin que le blocage des contenus pour adultes est intégré dans la Protection Anti-menaces Pro, qui est accessible à partir de la formule Plus de NordVPN.