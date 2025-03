Comment la protection anti-menaces de NordVPN protège vos appareils contre les virus et malwares

En plus de protéger vos activités en ligne en vous rendant anonyme et en chiffrant vos données, NordVPN dispose aussi d’une « Protection Anti-Menaces ». Comme son nom l’indique, elle protège les internautes contre plusieurs types de menaces en ligne, y compris les virus, les malwares et les attaques par phishing.

Certains utilisateurs de NordVPN s’interrogent sur l’utilité de la Protection Anti-Menaces, présentée comme l’un des atouts majeurs de l’application. Depuis quelques années, ce service a en effet élargi ses fonctionnalités à d’autres aspects de la cybersécurité. En plus de son outil de base qu’est le VPN, NordVPN propose plusieurs autres fonctions pratiques. La Protection Anti-menaces Pro en fait partie.

Celle-ci est présentée sur le site de l’éditeur comme étant « un outil antivirus puissant et facile à utiliser. Il s'agit d'une fonctionnalité de cybersécurité intégrée à l'application NordVPN, conçue pour rendre votre navigation plus sûre et plus agréable tout en vous protégeant contre le phishing et d'autres cybermenaces ».

1,5 milliard de logiciels malveillants bloqués en 2024

NordVPN vient de publier les statistiques de son outil de Protection Anti-Menaces à travers une étude portant sur l’ensemble de l’année 2024. On y apprend notamment que l’outil de protection a bloqué plus d’1,5 milliard de tentatives d’infection par des logiciels malveillants l’année dernière.

La plupart de ces attaques proviennent de sites gratuits d’hébergement de vidéos. Avis donc aux amateurs de sites de streaming gratuit qui diffusent des contenus protégés par des droits d’auteurs. Les principales catégories concernées sont les sites de divertissement (anime, films et séries), de sport ou encore de contenus pour adultes.

Diverses méthodes sont employées par les attaquants, la plus répandue étant le phishing. De nombreux liens trompeurs peuvent en effet conduire les internautes à télécharger des logiciels malveillants, mais ils ne s’exposent pas uniquement à ce type de menace.

La Protection Anti-menaces Pro de NordVPN a également bloqué « près de 7 milliards de publicités et plus de 119 milliards de traqueurs sur les seuls sites hébergement vidéo ». Il s’agit ici de traqueurs qui visent à collecter des données sur les habitudes des internautes, généralement à des fins publicitaires.

Google, Facebook, Microsoft… : gare aux faux sites

L’étude de NordVPN constate que la majorité des campagnes de phishing passent par des imitations de sites populaires. Les escrocs créent de parfaites copies de sites appartenant à des marques d’autorité comme Google, Facebook, Microsoft ou encore Amazon, avec des URLs très proches. De quoi tromper facilement la plupart des internautes qui ne se rendront pas compte, par exemple, qu’ils sont sur arnazone.fr au lieu de amazon.fr.

Cette technique est utilisée pour subtiliser des données sensibles comme les mots de passe et coordonnées bancaires. NordVPN note par ailleurs que la France fait partie des cinq pays européens les plus ciblés, avec plus de 197 millions d’attaques. Cela a représenté environ 516 tentatives de phishing par appareil et par mois en 2024.

La Protection Anti-menaces comme allié de votre antivirus

NordVPN n’est pas un véritable antivirus. Il n’a pas pour but d’analyser vos fichiers et d’éliminer les virus et malwares. Toutefois, sa Protection Anti-menaces peut être utile pour prévenir différentes formes de menaces en les bloquant à la source.

NordVPN répertorie des milliers de domaines dangereux qui sont généralement exploités pour le phishing et la diffusion de logiciels malveillants. C’est donc un outil de prévention qui complète parfaitement les antivirus traditionnels, comme le montrent ces statistiques que vous pouvez consulter à cette adresse.