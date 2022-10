NordVPN fait déjà son Black Friday : le VPN est à prix mini jusqu’au 30 novembre

NordVPN lance son opération Black Friday à l'avance. Jusqu'au 30 novembre, le VPN est à prix mini. Mais l'offre est réservée à un nombre limité de personnes. Découvrez ci-dessous tous les détails de la promotion.

Si vous recherchez un VPN pas cher, NordVPN vient de lancer une offre promotionnelle sur une période allant jusqu'au Black Friday. Jusqu'au 30 novembre donc, le VPN fait l'objet d'une réduction de 63% et passe à 2,99 € par mois. L'offre est valable sur l'abonnement de 2 ans et inclut un bonus de 3 mois gratuits.

Dans le détail, le VPN est à 80,73 € pour deux ans + 3 mois d'abonnement, soit 27 mois de protection continue. Vous bénéficiez par ailleurs d'une garantie de remboursement de 30 jours si vous n'êtes pas satisfait.

Jusqu'à 68% de réduction chez NordVPN pour le Black Friday

En plus de chiffrer votre trafic internet de bout en bout, NordVPN propose d'autres options intéressantes pour votre sécurité en ligne. Outre l'abonnement VPN à 2,99 € par mois (-63%), deux autres packs sont disponibles avec des réductions allant jusqu'à 68%. Ils intègrent des fonctionnalités supplémentaires qui devraient s'avérer utiles pour bon nombre d'utilisateurs. Pour résumer, voici ce que propose le fournisseur :

NordVPN 2 ans + 3 mois gratuits à 2,99€/mois (63% de réduction)

NordVPN + NordPass : 2 ans + 3 mois gratuits à 3,99€/mois (62% de réduction)

NordVPN + NordPass + Nordlocker : 2 ans + 3 mois gratuits à 5,29€/mois (68% de réduction)

Le service NordPass pour ceux qui ne le connaissent pas est un gestionnaire de mot de passe sécurisé. Il vous permet de stocker vos mots de passe en lieu sûr et de les utiliser sans effort sur différents appareils. NordLocker en ce qui le concerne est un stockage Cloud chiffré sur lequel vous pouvez stocker jusqu'à 1 To de données en toute sécurité.

Un VPN aux multiples avantages

NordVPN est l'un des meilleurs VPN du marché. Outre la qualité du chiffrement assuré par l'algorithme AES-256, il dispose de plusieurs protocoles de tunneling au choix : OpenVPN, IKEv2/IPsec, mais aussi NordLynx, le protocole maison. Basé sur WireGuard, il assure la meilleure vitesse de connexion pour surfer, télécharger et voir des vidéos dans des définitions très élevées.

NordVPN est par ailleurs le seul à proposer des fonctionnalités pratiques en plus du VPN base. Quelle que soit la formule choisie, vous bénéficiez systématiquement d'une protection contre les menaces en ligne, d'un bloqueur de suivi de menaces et de publicités. Et en option, vous pouvez ajouter un gestionnaire de mots de passe et un stockage Cloud chiffré.

La fonction VPN est garantie no-log. En d'autres termes, NordVPN ne journalise pas vos activités en ligne. De plus, le fournisseur est basé au Panama, une localisation qui le place en dehors de toute juridiction obligeant les entreprises à fournir les données des utilisateurs. C'est un atout indispensable pour un VPN de qualité.

Enfin, NordVPN dispose de plus de 5500 serveurs dans 59 pays différents. Avec la fonction Réseau Mesh qui a été déployée récemment, vous pouvez vous connecter via des tunnels privés chiffrés, plutôt que de passer par les serveurs du fournisseur. Sachez pour finir que l'application NOrdVPN est compatible avec Android, Windows, macOS, iOS/iPadOS et plus encore.