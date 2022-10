Profitez de Microsoft Office et Windows au meilleur prix !

Mettez votre PC à niveau au meilleur prix grâce à la vente flash d'Halloween de Godeal24. Le site propose pendant quelques jours Microsoft Office et Windows à prix vraiment mini. On vous détaille toutes les offres ci-dessous.

Comment mettre à jour votre PC au meilleur prix ? Au lieu d'acheter un nouveau PC, vous pouvez tout simplement mettre à niveau votre système d'exploitation. Si vous utilisez toujours une ancienne version de Windows 7 ou Microsoft Office 2013, vous pouvez acheter les dernières versions de Windows et Microsoft pendant la grande vente flash d'Halloween chez Godeal24. Vous pouvez ainsi obtenir un logiciel authentique au meilleur prix !

C'est votre meilleure chance d'acheter un logiciel Office ou Windows original pour un prix défiant toute concurrence. Godeal24 achète en effet des logiciels en gros à des entreprises qui n'en ont plus besoin pour ensuite les vendre au détail. Le site vérifie en prime que toutes les licences sont bel et bien valides avant leur vente. Aussi, Godeal24 n'a pas de bureau physique ou d'entrepôts, ce qui lui permet de réaliser des économies considérables par rapport à d'autres entreprises. Vous pouvez donc acheter une licence Windows 10 ou Microsoft Office à un prix très raisonnable sans prendre aucun risque pour votre PC. Godeal24 vous propose en ce moment par exemple Microsoft Office pour seulement 25,61€. Et si vous achetez plusieurs logiciels d'un coup, vous pouvez économiser encore plus et profiter de Microsoft Office pour 13,32€ par PC.

Des codes promo pour encore plus d'économies

Avec le code SGO62, vous pouvez bénéficier de -62% de réduction sur les logiciels Microsoft Office suivants :

Godeal24 propose également Windows 11 et Windows 10. Windows 11 est la dernière mise à jour disponible pour les utilisateurs de Windows et elle comporte plusieurs améliorations par rapport aux versions précédentes. Avec de nombreux graphismes et de nombreuses fonctionnalités de sécurité, le système d'exploitation offre l'option la plus rapide, la plus sûre et la plus avancée pour les personnes qui utilisent un PC. Mais comment obtenir Windows 11 ? Toutes les personnes qui disposent d'un PC sous Windows 10 ou Windows 8.1 répondant aux exigences minimales sont éligibles à la mise à jour gratuite vers Windows 11. Et bonne nouvelle, avec Godeal24, vous pouvez profiter de Windows 11 pour un très bon prix en économisant jusqu'à -90% sur son prix d'origine.

Aussi, avec le code SGO50, vous pouvez profiter de -50% sur les offres suivantes :

Avec le code SGO62, vous pouvez profiter de -62% sur les offres ci-dessous :

Et si vous avez besoin d'acheter Windows ou Microsoft Office en grande quantité, Godeal24 vous propose les offres suivantes :

Avec Godeal24, vous profitez d'une boutique complète et professionnelle avec un vaste catalogue de licences numériques 100% garanties et légales. Vous pouvez obtenir le même logiciel avec plus de 80% de réduction sur les logiciels Windows Office, mais aussi sur d'autres logiciels informatiques et mobiles très pratiques comme la série IOBIT, le logiciel Ashampoo ou encore Disk Drill :

Le site propose aussi des outils pour Mac :

Godeal24 est un revendeur de licences Microsoft et de logiciels de sécurité informatique majeurs vous permettant d'acheter par exemple Windows et Microsoft Office pour un prix réduit et des outils informatiques comme IOBIT, Ashampoo, etc. Vous pouvez économiser jusqu'à -90% pour des licences 100% authentiques et originales. De plus, Godeal24 connaît l'historique des licences vendues et vous pouvez les utiliser sans aucun problème. Ces dernières sont également “à vie”, ce qui signifie que vous pouvez les utiliser sans restriction de temps. Votre système d'exploitation Windows sera par exemple pris en charge et mit à jour par Microsoft pendant toute sa durée de vie.

Comment payer sa commande ?

Pour profiter de ces prix minis et payer votre commande, c'est très simple. Depuis la page de paiement, créez votre compte ou cliquez sur “Continuer en tant qu'invité”. Remplissez ensuite les informations de facturation.

Sélectionnez “CWalletCo et cliquez sur le bouton “Continuer”.

Vérifiez ensuite votre commande et cliquez sur “Passer la commande”.

Vous êtes alors redirigé vers une nouvelle page. Cliquez sur “Choisir le mode de paiement”.

Vous pouvez par exemple sélectionner Paypal.

Vous pouvez faire vos achats en toute confiance chez Godeal24. Le site est fiable, preuve en est avec la bonne réputation de ce dernier. Il recueille par exemple 98% d'avis positifs sur le site Trustpilot. Godeal24 apporte de nombreux avantages comme les prix minis, mais aussi la livraison numérique ! Quelques secondes après votre achat, vous pouvez retrouver vos logiciels depuis votre adresse email.

Enfin, le site propose un service client ouvert 24h/24 et 7j/7 via l'adresse email service@godeal.com. En cas de question ou problème, n'hésitez pas à contacter un conseiller !

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Godeal24.