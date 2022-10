Godeal24 propose Microsoft Office pour 13,32€ et Windows 10 Pro au meilleur prix pour la vente flash d’Halloween !

Godeal24 organise une grande vente flash d'Halloween ! Pour l'occasion, vous pouvez profiter d'une licence Microsoft Office à partir de 13,32€ et de Windows 10 Pro à prix vraiment mini ! On vous détaille les offres ci-dessous.

Vous hésitez entre acheter la suite de logiciels Office de Microsoft ou le dernier système d'exploitation Windows ? Les licences de ces logiciels très populaires coûtent en général plusieurs dizaines, voire des centaines d'euros. Vous pouvez cependant économiser beaucoup d'argent lors de votre achat en vous tournant vers des clés numériques originales. Parmi toutes les plateformes qui proposent ce type de licences à prix mini, on trouve la plateforme Godeal24. En plus, en ce moment, le site propose une multitude de promotions pour fêter Halloween.

Avec Godeal24, vous profitez en effet du meilleur prix pour les systèmes d'exploitation Microsoft Office 2021 ou Windows. Le logiciel Office 2021 Pro est ainsi disponible pour 25,61€. Si vous avez plusieurs PC, vous pouvez aussi acheter un pack avec plusieurs licences et économisez ainsi encore plus sur le prix de chaque licence. Ainsi, le prix à l'unité pour le logiciel peut descendre jusqu'à 13,32€. Pour proposer des prix aussi bas, Godeal24 achète des clés en gros à des entreprises qui n'en ont plus besoin. Godeal24 vérifie que toutes les licences achetées sont valides avant la vente. D'autre part, Godeal24 n'a pas de bureaux ou d'entrepôts physiques. Il est donc possible d'acheter une licence Windows 10 ou Microsoft Office à prix très réduit. Aussi, il existe plusieurs versions d'Office parmi lesquelles choisir, avec jusqu'à -62% de réduction !

Des codes de réductions pour des prix vraiment minis !

Ainsi, avec le code SGO62, vous pouvez profiter de -62% sur les offres suivantes :

À l'occasion de cette grande vente flash, vous trouverez également des clés de licence pour les systèmes d'exploitation Windows 10 et Windows 11. Si cherchez un cieux classique sous la forme de Windows 10, vous pouvez par exemple utiliser une double licence pour 12,43€. Une seule licence vous coûtera ainsi 6,22€. Vous ne payez cependant pas cher même avec une licence Windows 11 disponible à partir de 13,01€.

Avec le code SGO50, vous pouvez profiter des offres suivantes à moitié prix :

Avec le code SGO62, vous profitez de -62% de réduction sur les offres suivantes :

Microsoft a également lancé une version d'Office pour les iMac et Godeal24 propose des prix réduits sur cette dernière. Avec le code SGO62, vous profitez ainsi des offres suivantes :

Pour répondre au différents besoins des utilisateurx, différentes versions de Windows 10 sont disponibles pour s'adapter à différents types de matériels, personnel et professionnel. Avec le code SGO50, vous profitez ainsi des offres suivantes à moitié prix :

Si vous avez besoin d'achetez un système d'exploitation Windows ou une licence Microsoft Office en grande quantité, vous pouvez aussi vous tourner vers l'une des offres ci-dessous :

Godeal24 dispose d'une boutique complète et professionnelle avec un très grand catalogue de licences numériques 100% légales et garanties. Grâce au site, vous pouvez profiter d'une réduction de -80%. Le site propose de plus non seulement des logiciels très connus et utilisés, mais aussi des logiciels informatiques et mobiles comme IOBIT, Ashampoo, Disk Drill, etc. Vous pouvez ainsi profiter des offres suivantes :

Le site propose assi des outils pour Mac :

Godeal24 est un revendeur de licences Microsoft et de logiciels de sécurité informatique majeurs qui vous permet d'acheter les systèmes d'exploitation Windows et MS Office, ainsi que des logiciels tels que IOBIT, Ashampoo, Disk Drill, etc. Economisez jusqu'à -90% sur des licences 100% originales et authentiques. Avant de vendre un logiciel, Godeal24 se renseigne de plus sur l'historique de ce dernier afin de s'assurer que vous n'aurez aucun problème lors de son utilisation. Les licences vendues sont “à vie”, c'est-à-dire qu'elles peuvent être utilisée sans restriction. Si vous achetez un système d'exploitation Windows, il sera mis à jour et prit en charge par Microsoft pendant toute sa durée de vie.

Comment procéder au paiement ?

Pour profiter de vos logiciels, vous devez procéder au paiement sur le site. Pour ce faire, rendez-vous sur la page de confirmation de paiement et continuer en tant qu'invité ou en créant un compte. Remplissez ensuite vos informations bancaires.

Sélectionnez ensuite “CWALLETCO” et cliquez sur Continuer.

Cliquez ensuite sur “Place Order”.

Choisissez ensuite votre méthode de paiement.

Vous pouvez finalement choisir par exemple Paypal pour payer votre commande en toute sécurité.

Godeal24 est un site très fiable. Preuve en est avec sa moyenne de 98% d'avis positifs sur le site d'avis vérifiés Trustpilot. Les clients félicitent notamment les prix minis, mais aussi la variété de logiciels disponibles et la livraison numérique.

Le site offre en prime un SAV ouvert 24h/24 et 7j/7 disponible par mail via l'adresse service@godeal24.com.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Godeal24.