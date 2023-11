Cyber Week Godeal24 : Office 2021 Pro à 24,24€, Windows 10 à 8,24€ – Plus vous achetez, plus vous économisez !

Après le Black Friday, c'est la Cyber Week chez Godeal24 ! Et pour l'occasion, vous pouvez profiter de logiciels à prix mini comme Windows 10 ou encore Office 2021 Pro. On vous détaille toutes les offres ci-dessous.

Le Cyber Monday vous offre l'opportunité d'acquérir des logiciels premium à des prix accessibles. Avec Godeal24, sécurisez votre espace numérique grâce à des logiciels de sécurité avancés, proposés lors de la grande vente Cyber Week à des tarifs exceptionnels. Office 2021 Pro, idéal pour travailler hors ligne, notamment dans les zones à faible connectivité, est normalement vendu à 439,99$. Pourtant, chez Godeal24, il est désormais accessible pour seulement 24,24€.

Cette offre exclusive vous permet d'obtenir une licence à vie pour Office 2021 Pro Plus, améliorant ainsi significativement votre efficacité au travail. Profitez de la Cyber Week pour booster votre productivité : Windows 10 Pro, très prisé, est à seulement 8,24€, avec une mise à jour gratuite vers Windows 11 offerte par Microsoft.

Faites vos achats sereinement depuis chez vous. La clé d'activation vous sera rapidement envoyée par e-mail. L'équipe de service client de Godeal24, disponible 24h/24 et 7j/7, est toujours prête à vous assister. Attention, ce bon plan est éphémère, ne manquez pas cette occasion exceptionnelle !

Les offres Godeal24 pour la Cyber Week

Boostez votre productivité pour un prix mini avec les offres suivantes à durée limitée :

Voici également la voie la plus sûre pour profiter de Windows 10 :

Obtenez également votre pack économique dès aujourd'hui (code promo “SGBF62”) :

D'autres offres incroyables :

Et jusqu'à -50% sur les offres suivantes avec le code SGBF50 :

La manière la plus pratique d'obtenir des outils est Godeal24. Des clés fonctionnelles et un service client professionnel rendent votre achat sans souci :

Obtenir plus de logiciels

Comment profiter de toutes ces offres ?

Pour bénéficier de ces tarifs avantageux, visitez le site de Godeal24 et ajoutez les articles de votre choix dans le panier. Vous avez la possibilité de procéder à l'achat en tant qu'invité ou de créer un compte. Saisissez ensuite vos informations de facturation.

Chez Godeal24, optez pour CWALLETCO comme moyen de paiement.

Cliquez sur “Passer la commande”.

Cliquez sur “Choisir une méthode de paiement”.

Choisissez un mode de paiement, tel que Paypal, pour compléter votre achat en toute sécurité.

Godeal24 se positionne comme un distributeur de logiciels informatiques de renommée mondiale, offrant une gamme étendue de produits. Au-delà des célèbres logiciels de Microsoft, la plateforme propose une variété d'outils et de logiciels informatiques. Que vous soyez un créateur de contenu indépendant nécessitant des logiciels de retouche photo et vidéo, ou à la recherche de solutions pour sécuriser votre ordinateur, Godeal24 est votre destination privilégiée pour des logiciels antivirus authentiques et fiables à 100%. La qualité de leurs produits est renforcée par une impressionnante évaluation de 98% sur TrustPilot et un support technique professionnel disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, assurant ainsi une expérience d'achat rassurante et de confiance.

Contact : [email protected]

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Godeal24.