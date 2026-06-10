Votre smartphone Samsung va réagir quand un but est marqué à la Coupe du Monde

Samsung va mettre à jour la Now Bar de One UI, qui va afficher des animations lorsqu'un but est inscrit ou qu'un carton rouge est reçu pendant les matchs de Coupe du Monde de football.

Coupe du monde de Football 2026
Crédits : 123RF

Le coup d'envoi de la Coupe du Monde de football 2026 est prévu pour ce 11 juin 2026, avec Mexique-Afrique du Sud en guise de match d'ouverture. Quant à l'équipe de France, il faudra attendre le 16 juin et la rencontre contre le Sénégal pour voir les Bleus à l'action. Samsung est sur le pont pour faire vivre l'expérience de la compétition à sa manière pour les possesseurs d'un smartphone Galaxy.

Nous vous avons souvent parlé de la Now Bar, cet élément d'interface qui affiche des informations et des notifications en direct en bas de l’écran de verrouillage quand le mode Always-On Display (AOD) est activé. Suivi des livraisons de repas, navigation, trajets en VTC, résultats sportifs, la Now Bar est mise à jour en temps réel avec les dernières informations qui importent à l'utilisateur. Et elle va être adaptée à l'occasion de la prochaine Coupe du Monde.

Ambiance Coupe du Monde pour la Now Bar de Samsung

La fonction Always-on Display (AOD) des smartphones Galaxy a été mise à jour et passe à la version 8.9.36.23, rapporte Android Authority. En analysant les nouveautés apportées par Samsung, le média a repéré l'intégration de nouvelles animations. On ne peut pas les voir à l'oeuvre directement dans la Now Bar pour l'instant, il faut pour cela attendre que la Coupe du Monde commence. Mais Android Authority a réussi à les isoler pour nous en donner un aperçu.

Trois animations font donc leur apparition. La première représente une pluie de confettis. Il n'est pas clair quand celle-ci apparaîtra à l'écran. Elle sert peut-être à annoncer la victoire d'une équipe. La deuxième est plus équivoque : un ballon qui entre dans les filets, signifiant qu'une équipe a marqué un but. La dernière est un carton rouge, qui devrait être affiché à côté du nom de l'équipe dont l'un des joueurs a été exclu par l'arbitre.

Pour en bénéficier, il faut installer la dernière mise à jour de l'application Always On Display sur le Galaxy Store. Vous devez aussi activer la Now Bar dans Paramètres > Écran de verrouillage et AOD > Always On Display, ainsi que les mises à jour sportives de Google Discover, qui alimentent la Now Bar.


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